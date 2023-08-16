Собственность имеет площадь более трех гектаров, на которой расположен деревянный двухэтажный дом. Усадьба уже находится в статусе условной продажи всего за 225 тысяч долларов.

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Великолепное сельское жилье для летнего отдыха

Сначала это был одноэтажный бревенчатый дом, который вмещал две спальни и был частью большей фермы. До настоящего времени сохранился красный флигель – боковая пристройка и дополнительное "крыло".

В 1927 году дом приобрел один человек, нанявший архитектора, чтобы добавить второй этаж и кухню, а также декоративную беседку над колодцем.

Уютный деревенский домик / Фото Bright MLS

Дом когда-то использовали только как летнее жилье для отдыха, преимущественно для пикников и семейных встреч. Очевидно, потому, что в нем нет центрального отопления и туалета.

Дом продают без мебели / Фото Bright MLS

"Владельцы не нуждались в системе центрального отопления, ведь приезжали сюда только летом. Однако в доме есть дровяной камин. Внутри тоже никогда не было внутренней сантехники для ванной комнаты", – рассказывает агент из реестра Крис Миллер.

Комнаты нуждаются в незначительном ремонте / Фото Bright MLS

Но новых владельцев, планирующих приобрести дом, это не остановило. Они хотят наслаждаться загородным образом жизни и лесом вокруг.