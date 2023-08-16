Собственность имеет площадь более трех гектаров, на которой расположен деревянный двухэтажный дом. Усадьба уже находится в статусе условной продажи всего за 225 тысяч долларов.
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Великолепное сельское жилье для летнего отдыха
Сначала это был одноэтажный бревенчатый дом, который вмещал две спальни и был частью большей фермы. До настоящего времени сохранился красный флигель – боковая пристройка и дополнительное "крыло".
В 1927 году дом приобрел один человек, нанявший архитектора, чтобы добавить второй этаж и кухню, а также декоративную беседку над колодцем.
Уютный деревенский домик / Фото Bright MLS
Дом когда-то использовали только как летнее жилье для отдыха, преимущественно для пикников и семейных встреч. Очевидно, потому, что в нем нет центрального отопления и туалета.
Дом продают без мебели / Фото Bright MLS
"Владельцы не нуждались в системе центрального отопления, ведь приезжали сюда только летом. Однако в доме есть дровяной камин. Внутри тоже никогда не было внутренней сантехники для ванной комнаты", – рассказывает агент из реестра Крис Миллер.
Комнаты нуждаются в незначительном ремонте / Фото Bright MLS
Но новых владельцев, планирующих приобрести дом, это не остановило. Они хотят наслаждаться загородным образом жизни и лесом вокруг.