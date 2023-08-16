Власність має площу понад три гектари, на якій розташований дерев'яний двоповерховий будинок. Садиба вже перебуває в статусі умовного продажу всього за 225 тисяч доларів.

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Чудове сільське житло для літнього відпочинку

Спочатку це був одноповерховий будинок з колод, який вміщував дві спальні та був частиною більшої ферми. До теперішнього часу також зберігся червоний флігель – бічна прибудова та додаткове "крило".

У 1927 році будинок придбав один чоловік, який найняв архітектора, щоб додати другий поверх і кухню, а також декоративну альтанку над колодязем.

Затишний сільський будиночок / Фото Bright MLS

Будинок колись використовували лише як літнє помешкання для відпочинку, переважно для пікніків і сімейних зустрічей. Очевидно, через те, що в ньому немає центрального опалення та туалету.

Будинок продають без меблів / Фото Bright MLS

"Власники не мали потреби в системі центрального опалення, адже приїжджали сюди лише влітку. Проте в будинку є дров'яний камін. Всередині також ніколи не було внутрішньої сантехніки для ванної кімнати", – розповідає агент з реєстру Кріс Міллер.

Кімнати потребують незначного ремонту / Фото Bright MLS

Та нових власників, які планують придбати будинок, це не зупинило. Вони хочуть насолоджуватися заміським стилем життя та лісом довкола.