Серый стал надоедливым цветом, потому что ассоциировался только с холодными минималистскими дизайнами. Теперь его используют также в максималистских теплых схемах. Что бы ни пропагандировали нам тренды, трудно отрицать тот факт, что серый является одним из универсальных оттенков, который будет уместен в дизайне любого стиля.
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Выбирайте серо-зеленый оттенок, чтобы добавить тепла
В сочетании с зеленым серый становится мягким и теплым / Фото Kate Guinness Design
Для утонченного вида выбирайте светло-серый
В комнате, где много естественного света, этот оттенок будет идеальным.
Соедините серый с бежевым
Вариант современного и теплого дизайна / Фото Future
Подумайте об угольно-сером вместо черного
Эффектный интерьер благодаря угольной стене / Фото Future
Используйте серый как акцент
Серый диван как акцент в уютной гостиной / Фото Future