Сірий став набридливим кольором, бо асоціювався лише з холодними мінімалістськими дизайнами. Тепер його використовують також у максималістських теплих схемах. Що б не пропагували нам тренди, важко заперечити той факт, що сірий є одним з універсальних відтінків, який буде доречний у дизайні будь-якого стилю.

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Обирайте сіро-зелений відтінок, щоб додати тепла

У поєднанні із зеленим сірий стає м'яким і теплим / Фото Kate Guinness Design

Для витонченого вигляду вибирайте світло-сірий

У кімнаті, де багато природного світла, цей відтінок буде ідеальним / Фото Benjamin Moore

Поєднайте сірий з бежевим

Варіант сучасного й теплого дизайну / Фото Future

Подумайте про вугільно-сірий замість чорного

Ефектний інтер'єр завдяки вугільній стіні / Фото Future

Використовуйте сірий як акцент

Сірий диван як акцент у затишній вітальні / Фото Future