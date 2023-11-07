Сірий став набридливим кольором, бо асоціювався лише з холодними мінімалістськими дизайнами. Тепер його використовують також у максималістських теплих схемах. Що б не пропагували нам тренди, важко заперечити той факт, що сірий є одним з універсальних відтінків, який буде доречний у дизайні будь-якого стилю.
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Обирайте сіро-зелений відтінок, щоб додати тепла
У поєднанні із зеленим сірий стає м'яким і теплим / Фото Kate Guinness Design
Для витонченого вигляду вибирайте світло-сірий
У кімнаті, де багато природного світла, цей відтінок буде ідеальним / Фото Benjamin Moore
Поєднайте сірий з бежевим
Варіант сучасного й теплого дизайну / Фото Future
Подумайте про вугільно-сірий замість чорного
Ефектний інтер'єр завдяки вугільній стіні / Фото Future
Використовуйте сірий як акцент
Сірий диван як акцент у затишній вітальні / Фото Future