Как использовать серый в дизайне интерьера: 5 способов от экспертов
Источник:Homes & Gardens
Бытует мнение, что серый цвет уже в прошлом. Отчасти это правда, но дизайнеры стремятся восстановить его популярность, используя в тёплых дизайнах интерьера.
Серый стал надоедливым цветом, потому что ассоциировался только с холодными минималистскими дизайнами. Теперь его используют также в максималистских теплых схемах. Что бы ни пропагандировали нам тренды, трудно отрицать тот факт, что серый является одним из универсальных оттенков, который будет уместен в дизайне любого стиля.
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