Как использовать серый в дизайне интерьера: 5 способов от экспертов

Бытует мнение, что серый цвет уже в прошлом. Отчасти это правда, но дизайнеры стремятся восстановить его популярность, используя в тёплых дизайнах интерьера.

Серый стал надоедливым цветом, потому что ассоциировался только с холодными минималистскими дизайнами. Теперь его используют также в максималистских теплых схемах. Что бы ни пропагандировали нам тренды, трудно отрицать тот факт, что серый является одним из универсальных оттенков, который будет уместен в дизайне любого стиля.

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Выбирайте серо-зеленый оттенок, чтобы добавить тепла

В сочетании с зеленым серый становится мягким и теплым / Фото Kate Guinness Design

Для утонченного вида выбирайте светло-серый

В комнате, где много естественного света, этот оттенок будет идеальным.

Соедините серый с бежевым

Вариант современного и теплого дизайна / Фото Future

Подумайте об угольно-сером вместо черного

Эффектный интерьер благодаря угольной стене / Фото Future

Используйте серый как акцент

Серый диван как акцент в уютной гостиной / Фото Future