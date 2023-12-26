Какие занавеси можно выбрать для окон на кухню: три лучших варианта
Источник:Homes & Gardens
Окна в кухне часто оставляют без занавеса, мол, в такой комнате это не практично. Однако шторы решают проблему с конфиденциальностью и даже добавляют особого шарма, в зависимости от стиля кухни.
Дизайнеры говорят, что есть одно очень важное правило, которое нужно придерживаться, независимо от того, какой тип занавеса вы выбираете. Шторы ни в коем случае не должны препятствовать потоку естественного света, ведь кухня – это место приготовления пищи, и там не должно быть темно. Выбирайте полупрозрачную ткань.
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Жалюзи
Это тип занавеса, который никогда не устареет и отлично подходит для маленьких окон на кухне. Выберите полупрозрачную ткань с легким узором. Она обеспечит конфиденциальность и будет хорошо пропускать доступный естественный свет.
Привычные шторы
Шторы не являются самым практичным выбором для кухонных окон, но их следует использовать тогда, когда нужно смягчить интерьер и придать заметный акцент. Кроме того, длинные шторы обладают способностью зрительно увеличить маленькие помещения.
Оконницы
Это не такой вечный тренд, как шторы или жалюзи, но тоже отличный вариант, чтобы легко контролировать количество проникающего в комнату света. Оконницы, которые часто изготавливают из дерева или винила, имеют разные размеры и цвета, поэтому вы точно подберете что-то под стиль своей кухни.