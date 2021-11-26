Это еще одно свидетельство, что хоть ипотека не стала массовым инструментом покупки жилья, но все же завоевала некоторое доверие среди украинцев. На фоне роста спроса следует поговорить об инструментах, которые помогут сэкономить на выплате ипотеки.

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В авторской колонке на портале The Page, обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала, что нужно для развития программы ипотеки.

Для этого важно, конечно, увеличивать финансирование ежегодно по меньшей мере на треть, пересмотреть размер первоначального взноса, ограничение квадратуры,

– рассказывает Берещак.

Также она отмечает, что важно что-то делать с верификацией доходов: либо учитывать теневую экономику (здесь, к сожалению, без изменений уже много лет), либо банкам следует рассмотреть возможность принимать во внимание совокупный доход членов семьи за определенный период.

Тем, кто созрел к кредиту на квартиру, эксперт советует:

Максимально увеличьте первый взнос

Старайтесь накопить больший первый платеж / Фото Medium

Большая сумма первого взноса поможет снизить проценты и фактические переплаты. Старайтесь накопить больший платеж или попросить о помощи близких.

Обратите внимание! Банк также принимает во внимание первоначальный взнос, как и ваши доходы и платежеспособность.

Если альтернативы минимальному первому вкладу в вашем варианте нет, попробуйте "поиграть" с квадратурой или расположением жилья. К примеру, на первом этаже квартиры дешевле, чем на средних этажах дома. Также сэкономить поможет покупка меньшего жилья, что может стать плацдармом для квартиры мечты.

Выберите комфортную систему платежей

У вас, с вероятностью в 99,99%, будет аннуитетная система платежей. При такой системе платежи остаются постоянными в течение всего срока кредитования. Платеж обычно ежемесячный, вариантов квартального платежа банки, чаще всего, не предоставляют,

– отмечает Берещак.

Чтобы получить квартальные платежи, следует обратиться к девелоперам. Программы от них достаточно длительные – от 3 – 5 лет, а в редких случаях даже 7.

Учтите: с длительной отсрочкой увеличится стоимость квадрата, а с ипотекой она останется прежней. Но переплатить придется банку.

Если срок в 3 – 7 лет вам не подходит и вы хотите растянуть выплату на 10, а то и 15 лет, банковская ссуда сможет вам пригодиться.

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Вносите платежи досрочно

Сложнее всего с выплатами – в первые годы. Особенно если аванс был минимален. Чтобы снизить разрыв – постарайтесь как можно быстрее начать вносить досрочные платежи.

Вы также можете сократить сроки кредитования. Регулярный платеж будет больше, но вы скорее гасите основную часть, а значит, уменьшаете долю процентов, –

добавляет Берещак.

Как рассчитать срок

Кроме того, она отмечает, что вы должны осознавать все риски. Чтобы избежать их, лучше брать ипотеку на срок с запасом. Общий срок рассчитывается на основании комфортной финансовой нагрузки, а также вашего потенциала: того, насколько быстро вы найдете новую работу, если что-нибудь случится с предыдущей; есть ли у вас подушка для платежей на случай форс-мажоров (сформируете ли вы ее в процессе).

После внесения платежа, у вас должна оставаться удобная сумма на еду, быт, личные расходы. И помните: неправильно рассчитанная ипотека может ударить не только по кошельку, но и по ментальному здоровью.