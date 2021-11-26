Це – ще одне свідчення, що хоч іпотека не стала масовим інструментом купівлі житла, але все ж завоювала деяку довіру серед українців. На тлі росту попиту, слід поговорити про інструменти, які допоможуть заощадити на виплаті іпотеки.

Дізнайтеся На виплат чи в іпотеку: відомий девелопер розповів, як вигідніше купити квартиру

У авторській колонці на порталі The Page, оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла, що потрібно для розвитку програми іпотеки.

Для цього важливо, звісно, збільшувати фінансування щорічно щонайменше на третину, переглянути розмір початкового внеску, обмеження квадратури,

– розповідає Берещак.

Також експертка зазначає, що важливо щось робити з верифікацією доходів: або зважати на тіньову економіку (тут, на жаль, без змін уже багато років), або банкам варто розглянути можливість брати до уваги сукупний дохід членів сім'ї за певний період.

Тим, хто дозрів до кредиту на квартиру, експертка радить:

Максимально збільште перший внесок

Намагайтеся накопичити більший перший платіж / Фото medium

Більша сума першого внеску допоможе зменшити відсотки та фактичні переплати. Намагайтеся накопичити більший платіж або скористатися допомогою близьких.

Зверніть увагу! Банк так само бере до уваги початковий внесок, як і ваші доходи та платоспроможність.

Якщо альтернативи мінімальному першому внеску у вашому варіанті немає, спробуйте "погратися" з квадратурою або розташуванням житла. Приміром, на першому поверсі квартири дешевші, ніж на середніх поверхах будинку. Також зекономити допоможе купівля меншого житла, що може стати плацдармом для квартири мрії.

Оберіть комфортну систему платежів

У вас, з імовірністю в 99,99%, буде ануїтетна система платежів. За такої системи платежі залишаються постійними протягом усього терміну кредитування. Платіж зазвичай щомісячний, варіантів квартального платежу банки, частіше за все, не надають,

– зазначає Берещак.

Щоб отримати квартальні платежі, слід звернутися безпосередньо до девелоперів. Програми від них досить тривалі – від 3 – 5 років, а в окремих випадках навіть 7.

Врахуйте: з тривалим відтерміновуванням збільшиться вартість квадрата, а з іпотекою вона залишиться колишньою. Але переплатити доведеться банку.

Якщо термін у 3 – 7 років вам не підходить й ви хочете розтягнути виплату на 10, а то й 15 років, банківська позика зможе стати вам у пригоді.

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Вносьте платежі достроково

Найскладніше з виплатами – у перші роки. Особливо, якщо аванс був мінімальний. Щоб зменшити розрив – постарайтеся якнайшвидше почати вносити дострокові платежі.

Ви також можете скоротити термін кредитування. Регулярний платіж буде більший, але ви швидше гасите основну частину, а значить, зменшуєте частку відсотків, –

додає Берещак.

Як розрахувати термін

Крім цього вона зазначає, що ви повинні усвідомлювати усі ризики. Щоб уникнути їх, краще брати іпотеку на строк із запасом. Загальний термін розраховується на підставі комфортного фінансового навантаження, а також вашого потенціалу: того, наскільки швидко ви знайдете нову роботу, якщо щось трапиться з попередньою; чи є у вас подушка для платежів на випадок форс-мажорів (чи сформуєте ви її в процесі).

Після внесення платежу, вас повинна залишатися комфортна сума на їжу, побут, особисті витрати. І пам'ятайте: неправильно розрахована іпотека може вдарити не лише по гаманцю, а й по ментальному здоров'ю.