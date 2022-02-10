Сколько длится ремонт: реальные сроки и обязательные этапы
Источник:инстаграмм grekgleb
Самый популярный вопрос у заказчиков после вопроса о цене – сроки. Большинство из них хотят уложиться в 2 месяца, однако на практике не маловероятно.
Строители и мастеров предостерегают – не стоит "вестись" на объявления о скорых ремонтных работах за считанные дни, ведь обустроить квартиру с нуля за такие сроки невозможно.
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Ремонтные работы не просто так производятся в определенной последовательности. Стяжка и штукатурка должны высохнуть, так что даже если вы запустите в квартиру 100 мастеров – это не ускорит процесс.
Этапы ремонта квартиры в новостройке
- начало разработки дизайн-проекта;
- демонтаж (при необходимости);
- штукатурка;
- обмер помещения и внесение коррективов в проект;
- работа над проектом;
- монтажные работы;
- разведение сантехники, электричества, установка кондиционеров;
- монтажные работы (гипсокартон, откосы, подоконники, декоративные элементы);
- укладка теплого пола и работы с плиткой;
- малярные работы;
- покраска, поклейка обоев, монтаж натяжного потолка;
- монтаж ламината, паркетной доски;
- монтаж розеток, выключателей, освещения;
- уборка;
- установка мебели;
- генеральная уборка.
От чего зависят сроки
Рабочие
Правильно подобранная команда – 80% успеха.
Заказчик
Полностью утвержденный заказчиком проект на момент старта ремонта способен ускорить ремонтные работы, чем больше изменений он будет вноситься в процессе, тем больше будет затягиваться сдача объекта.
Кроме того, на скорость перехода с одного этапа на других влияет стабильное финансирование.
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Погода и форс-мажорные обстоятельства
Бывает, что на объекте проблемы с отоплением. В осенне-зимний период это особенно проблематично. Государственные выходные и праздники или правила производства работ в доме тоже затягивают ремонт.
Объем работ
Чем больше площадь, тем больше сроки ремонта.
Технология
Очень часто технологии не позволяют мастерам ускорить процесс. К примеру, они могут отсрочить работы пока не высохшая штукатурка в квартире, а это – примерно 1 – 4 недели.
Реальные сроки ремонта
- Квартира-студия – 3 – 4 месяца;
- 1-комнатная квартира – 3 – 4 месяца;
- 2-комнатная квартира – 5 – 6 месяцев;
- 3-комнатная квартира – 6 и более месяцев.
Оригинальный текст публикации:
Сколько длится ремонт: реальные сроки и обязательные этапы / Фото инстаграм grekgleb
Самый популярный вопрос у заказчиков после вопроса какая цена, это какие сроки?
Качественный ремонт невозможно сделать за 2 месяца! Ремонтные работы не просто так идут по определенным этапам и в определенной последовательности. Невозможно запустить в квартиру 100 рабочих, от этого скорее не будет!
Если ускорить что-нибудь, все пойдет кое-как. Как минимум на стенах от того, что штукатурка не высохла, пойдет грибок, потрескаются стены.
От чего зависят термины:
- В 80% случаев срок зависит от рабочих.
- Полностью утвержденный проект на момент старта ремонта без внесения изменений по ходу. Ну и, конечно, стабильное финансирование.
- Погода и форс-мажорные обстоятельства.
- Бывает, что на объекте проблемы с отоплением или чем-то другим.
- Чем больше площадь, тем больше сроки ремонта.
- Очень часто технологии не позволяют нам ускорить процесс. К примеру, не продолжаем работы пока не высохшая штукатурка в квартире, а это примерно 1 – 4 недели.