Согласно данным ведомства, за 10 месяцев текущего года в эксплуатацию сдали на 50% больше жилых объектов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты отмечают, что сумма способной площади составляет 8,7 миллиона квадратных метров.

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Строительные работы с января по октябрь осуществлены на сумму 171 миллиард гривен, что в совокупном объеме превышает показатели предыдущего года вдвое.

По данным Госстата, за январь – сентябрь 2021 года принято в эксплуатацию более 8,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 48,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года –

говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на Киев, Киевскую, Львовскую, Одесскую и Харьковскую области пришлось 61,2% сдачи всей жилой площади в Украине.

Обратите внимание. Ранее мы рассказывали, что в январе – сентябре 2021 года предприятиями Киева произведено строительной продукции и выполнено строительных работ на более чем 33 миллиарда гривен.

Известно также, что объемы строительства остаются стабильными. При этом 59% строительной продукции отведено на новое строительство, реконструкцию и техническое переоснащение. Еще 41% направлено на ремонты, в том числе капитальные.