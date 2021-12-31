Згідно з даними відомства, за 10 місяців поточного року в експлуатацію здали на 50% більше житлових обєктів у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го. Експерти зазначають, що сума здатної площі становить 8,7 мільйона квадратних метрів.

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Зазначається, будівельні роботи з січня до жовтня здійснено на суму 171 мільярд гривень, що у сукупному обсязі перевищує показники попереднього року вдвічі.

За даними Держстату, за січень – вересень 2021 року прийнято в експлуатацію понад 8,7 мільйона квадратних метрів житла, що на 48,7% більше у порівнянні з відповідним періодом 2020 року, –

йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що на Київ, Київську, Львівську, Одеську та Харківську області припало 61,2% від здачі всієї житлової площі в Україні.

Зверніть увагу. Раніше ми розповідали, що у січні – вересні 2021 року підприємствами Києва вироблено будівельної продукції та виконано будівельних робіт на більш ніж 33 мільярди гривень.

Відомо також, що обсяги будівництва залишаються стабільними. При цьому 59% будівельної продукції відведено на нове будівництво, на реконструкцію та технічне переоснащення. Ще 41% направлено на ремонти, у тому числі й капітальні.