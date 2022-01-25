О новых данных сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская, добавив, что кредиты выдаются на строительство, достройку, покупку жилья и его инженерное обеспечение.

К теме Покупка квартиры по договору переуступки: что это и как правильно оформить

Более тысячи семей оформили кредит на строительство жилья

Спрос на такие льготные кредиты высок, ведь для многих сельских жителей эта программа реальный шанс получить собственное жилье или улучшить условия проживания. В 2022 году она продолжается. На ее реализацию в спецфонде госбюджета предусмотрено 38,96 миллиона гривен,

– отметила Наталья Козловская.

Согласно условиям программы, житель села или поселка, желающий построить или приобрести жилой дом, может взять кредит под 3% годовых на 20 лет, но не более чем до достижения пенсионного возраста. Для молодых семей (до 35 лет) срок кредитования составляет до 30 лет.

В рамках программы для многодетных семей, участников АТО и переселенцев предоставляются дополнительные льготы. Предельный размер кредита – 400 тысяч гривен:

до 400 тысяч гривен – для нового строительства,

– для нового строительства, до 250 тысяч гривен – для реконструкции жилого дома или достройки незавершенного строительства жилья;

– для реконструкции жилого дома или достройки незавершенного строительства жилья; до 300 тысяч гривен – для приобретения жилья,

– для приобретения жилья, до 100 тысяч гривен – для строительства инженерных сетей, подключения их к существующим коммуникациям.

Получателями бюджетных средств являются основанные ОГА фонды поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Такие региональные фонды действуют во всех областях Украины. Именно к ним семьи могут предоставить пакет документов, необходимый для получения льготного кредита. С 2010 года финансирование программы осуществляется исключительно из спецфонда госбюджета и средств местных бюджетов.