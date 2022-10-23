Об этом рассказал директор Фонда Егор Фаренюк. По его словам, в пилотном проекте примут участие области, где уже проведено разминирование и подготовлены отчеты об обследовании повреждений.

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Фаренюк отметил, что речь идет о Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Что будут делать на первом этапе

На первом этапе планируем восстановить около 60 – 100 домов. Количество зависит от степени повреждений домов. Основной этап начнется в следующем году, когда мы получим большие объемы финансирования,

– рассказал Фаренюк во время Recovery Forum Ukraine 2022 года.

По его словам, для первого этапа программы Европейский Союз выделил финансирование в размере 5 миллионов евро.



Общие положения программы / Фото Фонд энергоэффективности

Согласно условиям программы, ее участникам будет выделен грант на полную оплату строительных работ по восстановлению поврежденного в результате военных действий жилья. В перечень работ, подлежащих грантовой оплате, вошли:

замена или ремонт оконных блоков, балконных, наружных дверей,

ремонт повреждений фасадов и кровли,

ремонт котельных на крышах и инженерных сетях.

Согласно программе предусматривается 100% грант, именно грант, а не компенсация на стоимость всех материалов и работ, но не более 6 миллионов гривен на один дом, поскольку первая сумма нашего финансирования ограничена,

– рассказал Фаренюк.

Он объяснил, что грант будет выплачиваться двумя частями:

первая – 70% аванса – выдается непосредственно после присоединения бенефициара к грантовому договору;

– выдается непосредственно после присоединения бенефициара к грантовому договору; остальные 30% выплачиваются по завершении всех строительных работ на основе составления акта соответствующей формы.



Список работ, подлежащих компенсации / Фото Фонд энергоэффективности

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Глава Фонда отметил, что участниками программы могут быть объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), не имеющих собственных средств или субвенции от местных властей на восстановление поврежденного жилья.

По словам Фаренюка, для запуска программы все еще необходимо подписание ряда подзаконных актов и заключение международных договоров, утверждение грантовой политики Координационным советом, в который входят Германия, Европейский Союз и правительство Украины.

Программа ожидает, когда все подзаконные акты и международные договоры будут заключены, и после этого программа запускается. По прогнозам, на это потребуется 2 – 3 недели.