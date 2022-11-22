Так, по словам эксперта рынка недвижимости Виктории Берещак, с октября спрос на загородные коттеджи с генераторами вырос примерно на 35%. При этом если удары по энергосистеме Украины будут продолжаться, запрос на загородные коттеджи может возрасти на 100 – 120% по сравнению с ноябрем 2021 года.

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Где растет спрос и на сколько повысились цены на загородную недвижимость

Кроме Киевской области, которая является лидером по количеству запросов на загородные энергоавтономные коттеджи, риелторы говорят об оживление спроса в

Закарпатской,

Хмельницкой,

Житомирской,

Львовской,

Ивано-Франковская область.

Спрос в этих регионах формируется не только местным населением, но вынужденными переселенцами. К тому же, в западные регионы релокировались украинские бизнесы, а также работники крупных IT-компаний.

Из-за ажиотажа растет и стоимость аренды загородного жилья, причем наличие генератора повышает ценник еще на 30% от заявленной цены, надежное интернет-покрытие – еще 15 – 30%.

Средняя стоимость месяца аренды относительно комфортного дома в 50 – 80 километрах от Киева составляет 750 – 1100 долларов. Небольшой коттедж площадью до 100 квадратных метров с генератором, автономным отоплением, скважиной и комфортными бытовыми условиями будет стоить более 1300 долларов.

Средние цены в западных регионах Украины колеблются в пределах 800 – 1000 долларов в месяц. Аренда коттеджа во Львовской области стартует от 700 долларов в месяц. Похожая средняя цена будет в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В Житомирской и Черниговской областях стоимость аренды колеблется в диапазоне 500 – 900 долларов, однако эти дома будут без аварийного питания, а найти генератор в аренду рядом будет проблемой.

Одни из самых дешевых вариантов предлагает Сумская область. Дом с отоплением, колонкой на дровах, своим двором можно арендовать в среднем за 300 долларов в месяц.

Напомним. Массированные ракетные удары спровоцировали падение цены аренды жилья в Киеве. По данным bird, наибольшему ценовому колебанию подвергаются 2 и 3-комнатные квартиры, которые за месяц просели в цене на 12%.