Так, за словами експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, від жовтня попит на заміські котеджі з генераторами зріс приблизно на 35%. При цьому, якщо удари по енергосистемі України триватимуть, запит на заміські котеджі може зрости на 100 – 120% порівняно з листопадом 2021 року.

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Де зростає попит та на скільки підвищилися ціни на заміську нерухомість в Україні

Крім Київської області, яка є лідером за кількістю запитів на заміські енергоавтономні котеджі, рієлтори кажуть про пожвавлення попиту у

Закарпатській,

Хмельницькій,

Житомирській,

Львівській,

Івано-Франківській областях.

Попит у цих регіонах формується не лише місцевим населенням, але й вимушеними переселенцями. До того ж у західні регіони релоковуються українські бізнеси, а також працівники великих IT-компаній.

Через ажіотаж зростає і вартість оренди заміського житла, причому наявність генератора підвищує цінник ще на 30% від заявленої ціни, надійне інтернет-покриття – ще 15 – 30%.

Середня вартість місяця оренди відносно комфортного будинку за 50 – 80 кілометрів від Києва становить 750 – 1100 доларів. Невеликий котедж площею до 100 квадратних метрів з генератором, автономним опаленням, власною свердловиною та комфортними побутовими умовами буде коштувати понад 1300 доларів.

Середні ціни в західних регіонах України коливаються у межах 800 – 1000 доларів за місяць. Оренда котеджу у Львівській області стартує від 700 доларів на місяць. Схожою середня ціна буде у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

У Житомирській та Чернігівській областях вартість оренди коливається в діапазоні 500 – 900 доларів, проте ці будинки будуть без аварійного живлення, а знайти генератор в оренду поруч буде проблемою.

Одні з найдешевших варіантів пропонує Сумщина. Будинок з опаленням, колонкою на дровах, власним двором можна орендувати в середньому за 300 доларів на місяць.

Нагадаємо. Масовані ракетні удари спровокували падіння ціни на оренду житла у Києві. За даними bird, найбільше ціновому коливанню піддаються 2 та 3-кімнатні квартири, які за місяць просіли в ціні на 12%.