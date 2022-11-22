Так, за словами експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, від жовтня попит на заміські котеджі з генераторами зріс приблизно на 35%. При цьому, якщо удари по енергосистемі України триватимуть, запит на заміські котеджі може зрости на 100 – 120% порівняно з листопадом 2021 року.
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Де зростає попит та на скільки підвищилися ціни на заміську нерухомість в Україні
Крім Київської області, яка є лідером за кількістю запитів на заміські енергоавтономні котеджі, рієлтори кажуть про пожвавлення попиту у
- Закарпатській,
- Хмельницькій,
- Житомирській,
- Львівській,
- Івано-Франківській областях.
Попит у цих регіонах формується не лише місцевим населенням, але й вимушеними переселенцями. До того ж у західні регіони релоковуються українські бізнеси, а також працівники великих IT-компаній.
Через ажіотаж зростає і вартість оренди заміського житла, причому наявність генератора підвищує цінник ще на 30% від заявленої ціни, надійне інтернет-покриття – ще 15 – 30%.
Середня вартість місяця оренди відносно комфортного будинку за 50 – 80 кілометрів від Києва становить 750 – 1100 доларів. Невеликий котедж площею до 100 квадратних метрів з генератором, автономним опаленням, власною свердловиною та комфортними побутовими умовами буде коштувати понад 1300 доларів.
Середні ціни в західних регіонах України коливаються у межах 800 – 1000 доларів за місяць. Оренда котеджу у Львівській області стартує від 700 доларів на місяць. Схожою середня ціна буде у Тернопільській та Івано-Франківській областях.
У Житомирській та Чернігівській областях вартість оренди коливається в діапазоні 500 – 900 доларів, проте ці будинки будуть без аварійного живлення, а знайти генератор в оренду поруч буде проблемою.
Одні з найдешевших варіантів пропонує Сумщина. Будинок з опаленням, колонкою на дровах, власним двором можна орендувати в середньому за 300 доларів на місяць.