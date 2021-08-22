Найдешевша квартира в Одесі обійдеться 5,5 тисячі гривень на місяць, у Львові – 6 тисяч гривень. Де вигідніше винаймати житло перед початком навчального року – читайте далі.

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Одеса Якщо порівнювати міста-мільйонники, в Одесі найдоступніші ціни на оренду житла. Це пов'язано із завершенням туристичного сезону. Кімнату можна винайняти в середньому за 2,8 тисячі гривень. Найдорожчим районом в Одесі є Приморський. Довгострокова оренда квартири тут обійдеться в 8,5 тисячі гривень на місяць. Це пов'язано з наближеністю до моря та центра міста. Ціни по районах Одеси У Київському районі однокімнатну квартиру можна винайняти за 7 тисяч гривень, двокімнатку за – 8,5 тисячі гривень, трикімнатну – за 9,5 тисячі гривень.

однокімнатну квартиру можна винайняти за 7 тисяч гривень, двокімнатку за – 8,5 тисячі гривень, трикімнатну – за 9,5 тисячі гривень. Однокімнатна квартира у Малиновському районі обійдеться 5,5 тисячі гривень щомісяця, двокімнатна – 6,5 тисячі гривень, трикімнатна – 8 тисяч гривень.

обійдеться 5,5 тисячі гривень щомісяця, двокімнатна – 6,5 тисячі гривень, трикімнатна – 8 тисяч гривень. У Приморському районі – найвищі ціни: однокімнатна – 8,5 тисячі гривень, двокімнатна – 12 тисяч гривень, трикімнатна – 19,3 тисячі гривень на місяць.

– найвищі ціни: однокімнатна – 8,5 тисячі гривень, двокімнатна – 12 тисяч гривень, трикімнатна – 19,3 тисячі гривень на місяць. Суворовський район вважається найбільш бюджетним: 1-кімнатна квартира коштує 5,5 тисячі гривень, 2-кімнатна – 6 тисяч гривень, 3-кімнатна – 7 тисяч гривень. В Одесі ціни на оренду залежать від віддаленості об'єкта до моря та центра міста / Фото Pixabay

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Львів

У Львові вартість оренди в історичному центрі міста і спальних районах не сильно відрізняється.

Наприклад, у Галицькому районі однокімнатну квартиру можна винайняти за 7,5 тисячі гривень – такі ж ціни у двох спальних районах.

Ціни в районах Львова

Однокімнатна квартира в Галицькому районі обійдеться 7,5 тисячі гривень, така ж ціна у Сихівському та Франківському районах, у Залізничному – 6 тисяч гривень, в Личаківському - 7 тисяч гривень, в Шевченківському – 8 тисяч гривень на місяць.

в Галицькому районі обійдеться 7,5 тисячі гривень, така ж ціна у Сихівському та Франківському районах, у Залізничному – 6 тисяч гривень, в Личаківському - 7 тисяч гривень, в Шевченківському – 8 тисяч гривень на місяць. За двокімнатну квартиру в Галицькому районі доведеться заплатити 9,5 тисячі гривень, у Залізничному – 7 тисяч гривень, в Личаківському та Франківському – 8 тисяч гривень, у Сихівському – 7,5 тисячі гривень, у Шевченківському – 10 тисяч гривень на місяць.

в Галицькому районі доведеться заплатити 9,5 тисячі гривень, у Залізничному – 7 тисяч гривень, в Личаківському та Франківському – 8 тисяч гривень, у Сихівському – 7,5 тисячі гривень, у Шевченківському – 10 тисяч гривень на місяць. Трикімнатну квартиру у Галицькому районі можна винайняти за 12,5 тисячі гривень і це найдорожчий варіант по місту. У Шевченківському та Личаківському районі пропонуються варіанти в середньому по 10 тисяч гривень на місяць, у Франківському – по 11 тисяч гривень, у Сихівському – по 8,5 тисячі гривень, у Залізничному – по 8 тисяч гривень.

Однокімнатну квартиру у Львові можна винайняти за 6 тисяч гривень на місяць / Фото Pixabay

За даними експертів, житло в довгострокову оренду в Одесі є більш доступним, ніж у Львові.