Однако есть моменты, на которые следует ориентироваться. Как просчитать примерные затраты на ремонт – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова.

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Хороший ремонт обойдется в пол стоимости квартиры. Начали ремонт в стиле хай-тек, а закончили хай так. Ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить! Знакомы вам эти устрашающие афоризмы? А как известно, все анекдоты из жизни. Так вот, чтобы ваш ремонт прошел гладко и не оставит душевных ран, важно на начальном этапе просчитать его бюджет!

– отметила Дронова.

Сколько стоит ремонт

По словам дизайнера интерьера, довольно часто люди обращаются с вопросом, сколько будет стоит ремонт. Однако никто, кроме самих владельцев жилья, не сможет просчитать сумму. Потому что только заказчик решает, какие материалы, отделка и мебель будут использоваться.

Виктория Дронова указала примерные затраты на ремонт в среднем ценовом сегменте.

Стоимость ремонта зависит от множества нюансов / Фото pinterest

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Затраты на ремонт квартиры или дома:

Дизайн-проект – 30 долларов за квадратный метр.

Ремонтно-отделочные работы – 280-350 долларов за квадратный метр.

Комплектация интерьера мебелью, сантехникой, освещением, чистовыми отделочными материалами – 300-550 долларов за квадратный метр.

Затраты также зависят от выбранного стиля / Фото pinterest

Дизайнер интерьера пояснила, что если речь идет о ремонте премиум-класса, то цена с комплектацией составит около 1100-1600 долларов за квадратный метр.

Повторю, это очень усредненная стоимость. Чтобы знать заранее свои затраты, нужно заказать дизайн-проект, на основании которого сметчик детально посчитает стоимость ремонта, а дизайнер-комплектатор подготовит комплектацию интерьера, где будет зафиксированы каждый светильник, розетка и другое,

– пояснила Виктория Дронова.