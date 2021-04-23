Однако есть моменты, на которые следует ориентироваться. Как просчитать примерные затраты на ремонт – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова.
Интересно Предупрежден – значит вооружен: каких факапов избегать при ремонте
Хороший ремонт обойдется в пол стоимости квартиры. Начали ремонт в стиле хай-тек, а закончили хай так. Ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить! Знакомы вам эти устрашающие афоризмы? А как известно, все анекдоты из жизни. Так вот, чтобы ваш ремонт прошел гладко и не оставит душевных ран, важно на начальном этапе просчитать его бюджет!
– отметила Дронова.
Сколько стоит ремонт
По словам дизайнера интерьера, довольно часто люди обращаются с вопросом, сколько будет стоит ремонт. Однако никто, кроме самих владельцев жилья, не сможет просчитать сумму. Потому что только заказчик решает, какие материалы, отделка и мебель будут использоваться.
Виктория Дронова указала примерные затраты на ремонт в среднем ценовом сегменте.
Стоимость ремонта зависит от множества нюансов / Фото pinterest
Полезно Актуально или устарело: как стильно оформить прихожую
Затраты на ремонт квартиры или дома:
- Дизайн-проект – 30 долларов за квадратный метр.
- Ремонтно-отделочные работы – 280-350 долларов за квадратный метр.
- Комплектация интерьера мебелью, сантехникой, освещением, чистовыми отделочными материалами – 300-550 долларов за квадратный метр.
Затраты также зависят от выбранного стиля / Фото pinterest
Дизайнер интерьера пояснила, что если речь идет о ремонте премиум-класса, то цена с комплектацией составит около 1100-1600 долларов за квадратный метр.
Повторю, это очень усредненная стоимость. Чтобы знать заранее свои затраты, нужно заказать дизайн-проект, на основании которого сметчик детально посчитает стоимость ремонта, а дизайнер-комплектатор подготовит комплектацию интерьера, где будет зафиксированы каждый светильник, розетка и другое,
– пояснила Виктория Дронова.