Актуально или устарело: как стильно оформить прихожую
Прихожая в квартире или доме должна создавать приятное впечатление. Также это помещение следует сделать максимально функциональным.
Источник:Инстаграм Анастасии Рамазановой
Для этого нужно понимать, какие решения актуальны, а что уже устарело. Подробнее об оформлении прихожей рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.
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Самое первое помещение, в которое попадают гости, должно создавать правильное впечатление и настроение, согласны?
– отметила Рамазанова.
От чего следует отказаться в прихожей
- Встроенный вместительный шкаф – отличный вариант для прихожей. А вот мебельные гарнитуры остались в прошлом.
Используйте в прихожей шкаф вместо гарнитура / Фото pinterest
- Закрытое хранение – еще одно отличное решение для прихожей. В то же время скругленные полки уже устарели.
- Популярные много лет шкафы-купе также остались в прошлом. В тренде – распашные шкафы.
Распашные шкафы – в тренде / Фото pinterest
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- Пуф на элегантных ножках и с обивкой, которая вписывается в интерьер. Варианты из эко-кожи уже не используются.
Красивый пуф станет изюминкой интерьера / Фото pinterest
- Зеркала в пол все чаще используются в прихожих. Они не только удобны, ведь позволяют видеть отражение в полный рост, но и расширяют пространство.
- Натуральные и природные оттенки также являются трендом. Венге и беленый дуб дизайнер интерьера использовать не рекомендует.
- Освещение в прихожей должно быть разноплановым. Продумайте общий и ночной свет.
Каретная стяжка на панели безнадежно устарела, а вот однотонное покрытие – наш вариант,
– резюмировала Анастасия Рамазанова.
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