Прихожая в квартире или доме должна создавать приятное впечатление. Также это помещение следует сделать максимально функциональным.

Для этого нужно понимать, какие решения актуальны, а что уже устарело. Подробнее об оформлении прихожей рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.

Обратите внимание Модно или устарело: дизайнер интерьера раскрыла секреты идеальной кухни

Самое первое помещение, в которое попадают гости, должно создавать правильное впечатление и настроение, согласны?

– отметила Рамазанова.

От чего следует отказаться в прихожей

Встроенный вместительный шкаф – отличный вариант для прихожей. А вот мебельные гарнитуры остались в прошлом.

Используйте в прихожей шкаф вместо гарнитура / Фото pinterest

Закрытое хранение – еще одно отличное решение для прихожей. В то же время скругленные полки уже устарели.

– еще одно отличное решение для прихожей. В то же время скругленные полки уже устарели. Популярные много лет шкафы-купе также остались в прошлом. В тренде – распашные шкафы.

Распашные шкафы – в тренде / Фото pinterest

Интересно Тренды в оформлении спальни: какие модные идеи использовать дома

Пуф на элегантных ножках и с обивкой, которая вписывается в интерьер. Варианты из эко-кожи уже не используются.

Красивый пуф станет изюминкой интерьера / Фото pinterest

Зеркала в пол все чаще используются в прихожих. Они не только удобны, ведь позволяют видеть отражение в полный рост, но и расширяют пространство.

все чаще используются в прихожих. Они не только удобны, ведь позволяют видеть отражение в полный рост, но и расширяют пространство. Натуральные и природные оттенки также являются трендом. Венге и беленый дуб дизайнер интерьера использовать не рекомендует.

также являются трендом. Венге и беленый дуб дизайнер интерьера использовать не рекомендует. Освещение в прихожей должно быть разноплановым. Продумайте общий и ночной свет.

Каретная стяжка на панели безнадежно устарела, а вот однотонное покрытие – наш вариант,

– резюмировала Анастасия Рамазанова.