Безумный рост цен: сколько стоит жилье в коттеджных городках Киева

12 октября 2022 , 17:40
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Источник:

Zagorodna

Средняя стоимость 1 квадратного метра в коттеджных городках Киева на 01 октября 2022 года составила 58 489 гривен. Это на 24 970 гривен больше, чем в январе этого года.

В целом аналитики отметили, что рост цены в гривнах с начала года составил 74,49%. При этом реальная стоимость выросшего квадрата за минусом доллара в гривнах в течение 9 месяцев выросла +23,49%.

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Такой рост связан с ростом курса доллара с начала года на 51%, повышением стоимости строительных материалов на 50%.

Как рассказал директор консалтинговой компании "РеалЭкспо" и руководитель портала Zagorodna Виктора Коваленко, на стоимость жилья в коттеджных поселках Киева давят построенные коттеджные городки и квартиры в новостройках.

Средняя стоимость в коттеджных городках Киева:

Район Киева

Январь
(гривен за квадратный метр)

Сентябрь
(гривен за квадратный метр)

Голосеевский

43 451

76 324

Дарницкий

23 356

43 747

Деснянский

20 440

30 688

Днепровский

 

22 929

Оболонский

39 854

 

Печерский

60 300

 

Подольский

54 411

91 039

Святошинский

28 297

46 397

Соломенский

26 550

50 392

Лидером по средней стоимости "квадрата" в коттеджных поселках Киева является Подольский район. Здесь за квадратный метр просят 91 039 гривен. Средняя стоимость начала года выросла на 67,3%.

На втором месте – Голосеевский район со стоимостью "квадрата" 76 324 гривен. Согласно данным аналитиков, цены с начала года здесь выросли на 75,65%.

На третьем месте оказался Соломенский район со средней ценой 50 392 гривен за квадратный метр. Средняя стоимость квадрата выросла с января на 89,8%.

Самая низкая стоимость в Днепровском районе – 22 929 гривен за квадратный метр.

Средняя стоимость квадратного метра в коттеджных городках Киева изменялась в зависимости от типа недвижимости.

Стоимость типов недвижимости в коттеджных городках Киева:

Тип недвижимости

Январь
 (гривен за квадратный метр) 

Сентябрь
 (гривен за квадратный метр) 

Дуплекс

25 829

36 989

Таунхаус

28 164

52 944

Квадрекс

47 369

93 717

Коттедж

41 817

64 203

"Квадрат" в квадрексах оказался самым дорогим, поскольку этот тип недвижимости находится только в 2 городках Киева.

На втором месте по стоимости идут коттеджи – в среднем 64 203 гривен за квадратный метр. У них стоимость дороже на 21,27%, чем квадратный метр в таунхаусах. В то же время квадратный метр в таунхаусах дороже на 43,13%, чем в дуплексах.

Средняя стоимость квадратного метра в коттеджных городках Киева изменялась в зависимости от состояния построек и готовности объекта. Так, по состоянию на начало октября:

  • "квадрат" в строящихся объектах стоил в среднем 58 005 гривен;
  • медиа стоимость в построенных домах составляла – 59 835 гривен за квадратный метр.
Автор: Юлія Бабич