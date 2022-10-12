Безумный рост цен: сколько стоит жилье в коттеджных городках Киева

Средняя стоимость 1 квадратного метра в коттеджных городках Киева на 01 октября 2022 года составила 58 489 гривен. Это на 24 970 гривен больше, чем в январе этого года.

В целом аналитики отметили, что рост цены в гривнах с начала года составил 74,49%. При этом реальная стоимость выросшего квадрата за минусом доллара в гривнах в течение 9 месяцев выросла +23,49%.

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Такой рост связан с ростом курса доллара с начала года на 51%, повышением стоимости строительных материалов на 50%.

Как рассказал директор консалтинговой компании "РеалЭкспо" и руководитель портала Zagorodna Виктора Коваленко, на стоимость жилья в коттеджных поселках Киева давят построенные коттеджные городки и квартиры в новостройках.

Средняя стоимость в коттеджных городках Киева:

Район Киева Январь

(гривен за квадратный метр) Сентябрь

(гривен за квадратный метр) Голосеевский 43 451 76 324 Дарницкий 23 356 43 747 Деснянский 20 440 30 688 Днепровский 22 929 Оболонский 39 854 Печерский 60 300 Подольский 54 411 91 039 Святошинский 28 297 46 397 Соломенский 26 550 50 392

Лидером по средней стоимости "квадрата" в коттеджных поселках Киева является Подольский район. Здесь за квадратный метр просят 91 039 гривен. Средняя стоимость начала года выросла на 67,3%.

На втором месте – Голосеевский район со стоимостью "квадрата" 76 324 гривен. Согласно данным аналитиков, цены с начала года здесь выросли на 75,65%.

На третьем месте оказался Соломенский район со средней ценой 50 392 гривен за квадратный метр. Средняя стоимость квадрата выросла с января на 89,8%.

Самая низкая стоимость в Днепровском районе – 22 929 гривен за квадратный метр.

Средняя стоимость квадратного метра в коттеджных городках Киева изменялась в зависимости от типа недвижимости.

Стоимость типов недвижимости в коттеджных городках Киева:

Тип недвижимости Январь

(гривен за квадратный метр) Сентябрь

(гривен за квадратный метр) Дуплекс 25 829 36 989 Таунхаус 28 164 52 944 Квадрекс 47 369 93 717 Коттедж 41 817 64 203

"Квадрат" в квадрексах оказался самым дорогим, поскольку этот тип недвижимости находится только в 2 городках Киева.

На втором месте по стоимости идут коттеджи – в среднем 64 203 гривен за квадратный метр. У них стоимость дороже на 21,27%, чем квадратный метр в таунхаусах. В то же время квадратный метр в таунхаусах дороже на 43,13%, чем в дуплексах.

Средняя стоимость квадратного метра в коттеджных городках Киева изменялась в зависимости от состояния построек и готовности объекта. Так, по состоянию на начало октября: