Безумный рост цен: сколько стоит жилье в коттеджных городках Киева
Источник:Zagorodna
Средняя стоимость 1 квадратного метра в коттеджных городках Киева на 01 октября 2022 года составила 58 489 гривен. Это на 24 970 гривен больше, чем в январе этого года.
В целом аналитики отметили, что рост цены в гривнах с начала года составил 74,49%. При этом реальная стоимость выросшего квадрата за минусом доллара в гривнах в течение 9 месяцев выросла +23,49%.
Читайте также Как восстанавливают пострадавшие в результате ракетных обстрелов новостройки: опыт КН РИЕЛ
Такой рост связан с ростом курса доллара с начала года на 51%, повышением стоимости строительных материалов на 50%.
Как рассказал директор консалтинговой компании "РеалЭкспо" и руководитель портала Zagorodna Виктора Коваленко, на стоимость жилья в коттеджных поселках Киева давят построенные коттеджные городки и квартиры в новостройках.
Средняя стоимость в коттеджных городках Киева:
|
Район Киева
|
Январь
|
Сентябрь
|
Голосеевский
|
43 451
|
76 324
|
Дарницкий
|
23 356
|
43 747
|
Деснянский
|
20 440
|
30 688
|
Днепровский
|
|
22 929
|
Оболонский
|
39 854
|
|
Печерский
|
60 300
|
|
Подольский
|
54 411
|
91 039
|
Святошинский
|
28 297
|
46 397
|
Соломенский
|
26 550
|
50 392
Лидером по средней стоимости "квадрата" в коттеджных поселках Киева является Подольский район. Здесь за квадратный метр просят 91 039 гривен. Средняя стоимость начала года выросла на 67,3%.
На втором месте – Голосеевский район со стоимостью "квадрата" 76 324 гривен. Согласно данным аналитиков, цены с начала года здесь выросли на 75,65%.
На третьем месте оказался Соломенский район со средней ценой 50 392 гривен за квадратный метр. Средняя стоимость квадрата выросла с января на 89,8%.
Самая низкая стоимость в Днепровском районе – 22 929 гривен за квадратный метр.
Средняя стоимость квадратного метра в коттеджных городках Киева изменялась в зависимости от типа недвижимости.
Стоимость типов недвижимости в коттеджных городках Киева:
|
Тип недвижимости
|
Январь
|
Сентябрь
|
Дуплекс
|
25 829
|
36 989
|
Таунхаус
|
28 164
|
52 944
|
Квадрекс
|
47 369
|
93 717
|
Коттедж
|
41 817
|
64 203
"Квадрат" в квадрексах оказался самым дорогим, поскольку этот тип недвижимости находится только в 2 городках Киева.
На втором месте по стоимости идут коттеджи – в среднем 64 203 гривен за квадратный метр. У них стоимость дороже на 21,27%, чем квадратный метр в таунхаусах. В то же время квадратный метр в таунхаусах дороже на 43,13%, чем в дуплексах.
Средняя стоимость квадратного метра в коттеджных городках Киева изменялась в зависимости от состояния построек и готовности объекта. Так, по состоянию на начало октября:
- "квадрат" в строящихся объектах стоил в среднем 58 005 гривен;
- медиа стоимость в построенных домах составляла – 59 835 гривен за квадратный метр.