Загалом аналітики відзначили, що зростання ціни в гривнях з початку року склало 74,49%. При цьому реальна вартість квадрата за мінусом долара, що зріс, у гривнях протягом 9 місяців зросла +23,49%.

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Таке зростання пов'язане із зростанням курсу долара з початку року на 51%, підвищенням вартості будівельних матеріалів на 50%.

Як розповів директор консалтингової компанії "РеалЕкспо" та керівник порталу Zagorodna Віктора Коваленка, на вартість житла у котеджних селищах Києва тиснуть збудовані котеджні містечка та квартири в новобудовах.

Середня вартість у котеджних містечках Києва:

Район Києва Січень

(гривень за квадратний метр) Вересень

(гривень за квадратний метр) Голосіївський 43 451 76 324 Дарницький 23 356 43 747 Деснянський 20 440 30 688 Дніпровський 22 929 Оболонський 39 854 Печерський 60 300 Подільський 54 411 91 039 Святошинський 28 297 46 397 Солом'янський 26 550 50 392

Лідером за середньою вартістю "квадрату" у котеджних селищах Києва є Подільський район. Тут за квадратний метр просять 91 039 гривень. Середня вартість з початку року зросла на 67,3%.

На другому місці – Голосіївський район з вартістю "квадрата" 76 324 гривень. Згідно з даними аналітиків, ціни з початку року тут зросли на 75,65%.

На третьому місці опинився Солом'янський район з середньою ціною 50 392 гривень за квадратний метр. А середня вартість квадрата зросла з січня на 89,8%.

Найнижча вартість у Дніпровському районі – 22 929 гривень за квадратний метр.

Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Києва змінювалася залежно від типу нерухомості.

Вартість типів нерухомості у котеджних містечках Києва

Тип нерухомості Січень

(гривень за квадратний метр) Вересень

(гривень за квадратний метр) Дуплекс 25 829 36 989 Таунхаус 28 164 52 944 Квадрекс 47 369 93 717 Котедж 41 817 64 203

"Квадрат" у квадрексах виявився найдорожчим, оскільки цей тип нерухомості є лише у 2 містечках Києва.

На другому місці за вартістю йдуть котеджі – у середньому 64 203 гривень за квадратний метр. У них вартість дорожча на 21,27%, ніж квадратний метр у таунхаусах. Водночас квадратний метр у таунхаусах дорожчий на 43,13% ніж у дуплексах.

Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Києва змінювалася залежно від стану будівництв та готовності об'єкта. Так, станом на початок жовтня: