Недвижимость под Киевом значительно выросла в цене: самые дорогие форматы жилья
Источник:Zagorodna
На территории Киевской области значительно выросла стоимость жилья в коттеджных городках. Например, средняя цена 1 квадратного метра в Вышгородском районе составляет в сентябре 54 356 гривен.
По данным консалтинговой компании "РеалЭкспо" и портала загородной недвижимости Zagorodna, это на 18 708 гривен больше, чем в январе.
Читайте также Работа велась непрерывно, – как КН РИЕЛ способствовала эвакуации жителей из ЖК "Львовский Квартал"
Причины удорожания недвижимости под Киевом
Эксперты отмечают, что подорожание связано, прежде всего, с ростом курса доллара на 51% с начала года. В то же время возросла стоимость стройматериалов. Сама жилая площадь в гривнах поднялась в цене на 1,5% за 7 месяцев.
Также на рост цен в коттеджных городках Вышгородского района влияет:
- отсутствие платежеспособного спроса;
- отсутствие покупателей-инвесторов;
- миграционные процессы;
- дефицит рабочей силы;
- непрогнозируемость войны;
- тяжелая экономическая ситуация и инфляция;
- отсутствие кредитования застройщиков.
Динамика средней стоимости коттеджных городков Вышгородского района
|
Населенный
|
Январь
|
Август
|
Вышгород
|
-
|
28 079 гривен за квадратный метр
|
Лебедевка
|
58 468 гривен за квадратный метр
|
81 888 гривен за квадратный метр
|
Новые Петровцы
|
22 076 гривен за квадратный метр
|
34 007 гривен за квадратный метр
|
Осещина
|
32 800 гривен за квадратный метр
|
51 046 гривен за квадратный метр
|
Синяк
|
24 806 гривен за квадратный метр
|
37 700 гривен за квадратный метр
|
Старые Петровцы
|
21 005 гривен за квадратный метр
|
28 795 гривен за квадратный метр
|
Хотяновка
|
42 425 гривен за квадратный метр
|
65 382 гривен за квадратный метр
|
Среднее
|
35 648 гривен за квадратный метр
|
54 356 гривен за квадратный метр
Лидером стоимости "квадрата" стала Лебедевка – 81 888 гривен за квадратный метр. С начала года стоимость "квадрата" выросла здесь на 40%.
На втором месте – Хотяновка со стоимостью 65382 и ростом цены на 54,11%.
На третьем месте – Осещина со стоимостью 51046 гривен за "квадрат", цена выросла на 55,62%.
Минимальная стоимость квадратного метра зафиксирована в поселке Осещина. В отдельных коттеджных городках метр продается за 21 878 гривен.
Максимальную стоимость по региону – 136 425 гривен за квадрат – предлагают в коттеджном городке в поселке Лебедевка.
Какой формат жилья самый дорогой
Средняя цена квадратного метра в коттеджных городах под Вышгородом изменялась в зависимости от типа недвижимости. По состоянию на начало сентября цены распределились следующим образом:
- таунхаус – 33 731 гривна;
- дуплекс – 42 481 гривна;
- коттедж – 66 680 гривен;
- квадрекс – 31 750 гривен.
Квадрат в коттеджах дороже на 97,68%, чем квадратный метр в таунхаусах. Эксперты объясняют, что столь большая разница связана с большим количеством городков с коттеджами элит-класса.
Средняя цена квадратного метра в коттеджных городах Вышгородского района изменялась в зависимости от состояния строительства. По состоянию на начало сентября она выглядела так:
- строящиеся объекты – 53 840 гривен,
- построеные – 57 728 гривен.
Также стоимость "квадрата" напрямую зависит от места расположения: чем ближе к границе Киева, тем дороже недвижимость.