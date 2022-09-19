Рост спроса на частные бомбоубежища подтверждают специалисты. Кроме того, положительная динамика за время полномасштабной войны прослеживается и у Google. Данные платформы для поискового маркетинга Serpstat свидетельствуют, что количество запросов по бомбоубежищам действительно аномально возросло.

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Как часто украинцы гудят бункеры

За январь запрос "частный бункер" загуглили всего 70 раз. Для сравнения в апреле количество интересующихся частными бомбоубежищами возросло до 1 600 раз. Правда, сейчас динамика частотности запросов снова упала.



Украинцы активно искали информацию о бункерах и бомбоубежищах в апреле / Инфографика liga.net

Данные площадки по заказу услуг Kabanchik.ua также свидетельствуют о всплеске спроса на укрытие. Однако пользователи портала интересуются в основном ремонтами в подвалах, а также выкапыванием погребов и обустройством здесь вентиляции. В июне количество заказов выросло на 100% по сравнению с мартом. Почти половина таких заказов – из Киева. Остальные – Киевская область, запад и центр страны, а также Харьковская область.

За сколько можно купить бункер

Бункер во дворе частного дома можно установить за 100 тысяч гривен. Однако это стоимость только "железобетонной коробки", без вентиляции, водоотвода или дополнительных выходов. Установка этих элементов может стоить дороже самого бункера.

Такой бетонный подвал защитит от мины 60 – 80 миллиметров, от обломков, но не от чего-то более серьезного.

– объясняют эксперты.

Небольшой бункер для четырех человек (20 квадратных метров), который выдержит обстрел РСЗО "Град", будет стоить 20 тысяч долларов, объясняет руководитель Вектор-Альфа Максим Коваленко. Однако такая фортификационная постройка не подойдет для длительного проживания.

Кто покупает частные бомбоубежища в Украине

Заказов у опрошенных строителей единицы, даже если это прифронтовые Днепр и Харьков. Основной спрос приходится на жителей частных домов.

Каждый месяц обращаются и интересуются бункерами до 10 человек. Активнее всего бункеры "продавались" в апреле и мае. Сейчас основная масса заказчиков – государственные и частные школы. Впрочем, с ними пока все на этапе согласований с пожарными.

В то же время, рынок изготовления бункеров уже заинтересовал иностранных игроков. Американский бизнесмен Рон Хуббарт, специализирующийся на производстве укрытий Atlas Survival в штате Техас, анонсировал, что готовится получить лицензию на несколько фабрик в Киеве.