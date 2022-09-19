Ріст попиту на приватні бомбосховища підтверджують спеціалісти. Крім того, позитивна динаміка за час повномасштабної війни прослідковується і в Google. Дані платформи для пошукового маркетингу Serpstat свідчать, що кількість запитів щодо бомбосховищ справді аномально зросла.

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Як часто українці гуглять бункери

За січень запит "приватний бункер" загуглили лише 70 разів. Для порівняння у квітні кількість тих, хто цікавиться приватними бомбосховищами зросла до 1 600 разів. Щоправда, зараз динаміка частотності запитів знову впала.



Українці активно шукали інформацію про бункери та бомбосховища у квітні / Інфографіка liga.net

Дані майданчику з замовлення послуг Kabanchik.ua також свідчать про сплеск попиту на укриття. Проте наразі користувачі порталу цікавляться здебільшого ремонтами у підвалах, а також викопуванням погребів та облаштуванням тут вентиляції. У червні кількість замовлень зросла на 100% у порівнянні з березнем. Майже половина усіх таких замовлень – з Києва. Решта – Київщина, захід і центр країни та Харківщина.

За скільки можна купити бункер

Бункер у дворі приватного будинку можна встановити за 100 тисяч гривень. Проте це вартість лише "залізобетонної коробки", без вентиляції, водовідведення чи додаткових виходів. Встановлення цих елементів може коштувати дорожче за сам бункер.

Такий бетонний підвал захистить від міни 60 – 80 міліметрів, від уламків, але не від чогось серйознішого,

– пояснюють експерти.

Невеликий бункер для чотирьох осіб (20 квадратних метрів), який витримає обстріл РСЗВ "Град" коштуватиме 20 тисяч доларів, пояснює керівник Вектор-Альфа Максим Коваленко. Проте така фортифікаційна споруда не підійде для тривалого проживання.

Хто купує приватні бомбосховища в Україні

Замовлень в опитаних будівельників одиниці, навіть якщо це прифронтові Дніпро та Харків. Основний попит припадає на мешканців приватних будинків.

Щомісяця звертаються і цікавляться бункерами до 10 людей. Найактивніше бункери "продавалися" у квітні та травні. Зараз основна маса замовників – державні й приватні школи. Втім, з ними поки що все на етапі узгоджень із пожежниками.

Водночас ринок виготовлення бункерів уже зацікавив іноземних гравців. Американський бізнесмен Рон Хуббарт, який спеціалізується на виробництві укриттів Atlas Survival у штаті Техас анонсував, що готується отримати ліцензію на кілька фабрик у Києві.