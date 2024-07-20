Цены на загородную недвижимость летом: узнайте, сколько сейчас стоят частные дома

Спрос на загородную недвижимость в этом году очень снизился. Поэтому цены на частные дома упали даже летом.

Стоимость частных домов начала снижаться уже с начала 2024-го. За первые полгода падение составляет от 10 до 20%.

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Частные дома стали значительно дешевле

По словам киевского риелтора Александра Крикницкого, владельцы не могут продать загородные дома по полгода. Они снижают цены настолько, насколько могут.

Падение цен ощутимо особенно летом. Весна, лето – обычно период активной жатвы для купли-продажи частных домов. В этом году все иначе,

– комментирует риелтор.

Крикницкий считает, что если ситуация кардинально не изменится, осенью будет еще одна волна падения цен.

По данным OLX Недвижимости, на рынке по всей Украине увеличивается количество предложений. Авторы объявлений продают таунхаусы, коттеджи и частные дома.

По состоянию на май 2022 года количество объявлений по Украине о продаже этих типов недвижимости составляла 53,5 тысячи, через год в 2023 – 80,6 тысячи объявлений, а в мае этого года количество предложений уже составляет 92 тысячи,

– рассказала Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость.

Сейчас средняя стоимость таунхауса на OLX составляет 3,9 миллиона. Самая высокая средняя цена – в Днепропетровской и Львовской областях (6,4 и 5 миллионов гривен соответственно).

Частный дом в среднем стоит 3,1 миллиона гривен. Самая высокая средняя стоимость – на Киевщине (более 10 миллионов гривен).

Коттеджи примерно стоят 5,8 миллиона гривен, но самый высокий показатель – аж 15,9 миллиона в Киевской области.

Почему спрос на загородную недвижимость очень низкий

Риелтор Александр Крикницкий говорит, что сейчас люди просто боятся вкладывать средства во что-то очень дорогое. Если в прошлом году ситуация на рынке была еще более-менее оптимистичной, то в 2024-м – все совсем не так. По мнению риелтора, на решение людей в этом году дополнительно повлияла усиленная мобилизация.

Единственное, что периодически оживляет рынок – это государственные жилищные программы, которые распространяются и на частные дома.