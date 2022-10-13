Об этом в эфире марафона Суспільне рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. Кроме того, эксперт прокомментировал новую льготную ипотеку под 3%.

Читайте также Как купить жилье дистанционно: известный украинский девелопер рассказал об удобном способе

Ипотека под 3% – удачная инициатива

По мнению Юрия Питы, ипотечная программа кредитов на жилье от 3% – интересная и хорошая инициатива с точки зрения финансовых условий. В то же время, он считает, что проблема заключается в том, что вторичный рынок в Украине много лет работает в валюте – евро или долларах.

Эта программа рассчитана на гривневые выплаты. И продавцы, продающие свое имущество, особенно на вторичном рынке, хотят получить иностранную валюту. И здесь есть проблема, потому что гривну на сегодня они могут получить на свой счет,

– напомнил Пита.

По его словам, из-за ограничений, существующих для банковской системы, клиент не может получить более 100 тысяч гривен в сутки со своего счета в наличной форме. Причем эта проблема будет существовать и дальше.

Стоит знать Как восстанавливают пострадавшие в результате ракетных обстрелов новостройки: опыт КН РИЕЛ

Что будет с ценами на жилье

Пита подчеркнул, что цены на недвижимость держатся. Более того, они не очень снизились относительно довоенного периода.

Согласно статистике, с февраля по октябрь наибольший рост цен на новостройки зафиксирован в:

Киеве – квадратный метр вырос в цене за 7 месяцев на 8400 гривен;

Днепре – рост на 8 400 гривен;

Ужгороде – на 14 200 гривен;

Винницы – на 10 800 гривен;

Одессе – на 9 100 гривен.

Также подорожание зафиксировано во Львове – на 8 300 гривен, Кропивницком – на 6 200 гривен, Ровно – на 6 000 гривен и в Киевской области – на 4 100 гривен.

Одно из наименее существенных повышений стоимости жилья – на 3 200 гривен, зафиксировали в Полтаве