В целом на рынке строительства прослеживается положительная динамика. По состоянию на начало октября 67% ЖК возобновили свою работу, а стоимость новостроек выросла по всей Украине.

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Какие города застраиваются наиболее активно

По данным ЛУН, лидерами в строительстве среди регионов оказались Волынская, где строительство возобновлено на 96% объектов, и Винницкой области – 94% объектов.

В настоящее время 76% ЖК в Украине возобновили продажи, среди которых 86 ЖК завершили, а 124 ЖК стартовали с новыми проектами.

За время полномасштабного вторжения строительство завершили в 11% жилых комплексов Украины, в 71% жилых комплексов приступили к новому строительству.



На сколько выросли цены на новостройки Украины / Инфографика ЛУН

Цены на квартиры в новостройках

Как отметила Chief Business Development Officer в ЛУН Елена Унаньян, статистика рынка новостроек Украины за сентябрь 2022 года свидетельствует о росте цен по всем регионам.

По ее словам, по состоянию на сентябрь 2022 года цены на квартиры в новостройках выросли:

в Ужгороде – на 14 200 гривен за метр квадратный,

– на 14 200 гривен за метр квадратный, в Киеве – на 12 400 гривен за метр квадратный,

– на 12 400 гривен за метр квадратный, в Виннице – на 10 800 гривен за квадратный метр.

Наибольший рост за месяцы войны демонстрируют западные регионы, а также Киев и Одесса:

Ужгород +56%,

Винница +47%,

Черновцы +36%,

Одесса +36%,

Киев +35%,

Львов +32%.

Согласно статистике цен, последние 7 месяца наибольшую динамику показывают следующие регионы:

Киев – квадратный метр в новостройках в среднем стоит 48 200 гривен (рост на 8 400 гривен за последние 7 месяцев);

– квадратный метр в новостройках в среднем стоит 48 200 гривен (рост на 8 400 гривен за последние 7 месяцев); Днепр – средние цены квадрата на первичном рынке 40 700 гривен (рост на 8 400 гривен);

– средние цены квадрата на первичном рынке 40 700 гривен (рост на 8 400 гривен); Ужгород – цена квадрата в среднем 39 700 гривен (+14 200 гривен)

– цена квадрата в среднем 39 700 гривен (+14 200 гривен) Одесса – 34 600 гривен (+9 100 гривен);

– 34 600 гривен (+9 100 гривен); Львов – 34 600 гривен (+8300 гривен);

– 34 600 гривен (+8300 гривен); Винница – 33 900 гривен (+10 800 гривен);

– 33 900 гривен (+10 800 гривен); Ровно – 28 000 гривен (+6 000 гривен);

– 28 000 гривен (+6 000 гривен); Киевская область - 27 100 гривен (+4 100 гривен);

- 27 100 гривен (+4 100 гривен); Полтава – 26 000 гривен за квадратный метр (+3 200 гривен);

– 26 000 гривен за квадратный метр (+3 200 гривен); Кропивницкий – 25 000 гривен за квадратный метр (+6 200).

Напомним, эксперты из Корпорации Недвижимости РИЕЛ рассказали, что сегодня рискованно покупать жилье на "вторичке". Также опасно инвестировать в квадратные метры на этапе котлована новостройки. Девелопер советует покупать жилье, находящееся на финальном этапе строительства.

По мнению экспертов цены на жилье будут расти и дальше. В частности, обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак прогнозирует подорожание не только в гривне, но и в долларах. По ее мнению, рост цен спровоцирует повышение себестоимости строительства, горюче-смазочных материалов и обслуживания техники.