В целом на рынке строительства прослеживается положительная динамика. По состоянию на начало октября 67% ЖК возобновили свою работу, а стоимость новостроек выросла по всей Украине.
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Какие города застраиваются наиболее активно
По данным ЛУН, лидерами в строительстве среди регионов оказались Волынская, где строительство возобновлено на 96% объектов, и Винницкой области – 94% объектов.
В настоящее время 76% ЖК в Украине возобновили продажи, среди которых 86 ЖК завершили, а 124 ЖК стартовали с новыми проектами.
За время полномасштабного вторжения строительство завершили в 11% жилых комплексов Украины, в 71% жилых комплексов приступили к новому строительству.
На сколько выросли цены на новостройки Украины / Инфографика ЛУН
Цены на квартиры в новостройках
Как отметила Chief Business Development Officer в ЛУН Елена Унаньян, статистика рынка новостроек Украины за сентябрь 2022 года свидетельствует о росте цен по всем регионам.
По ее словам, по состоянию на сентябрь 2022 года цены на квартиры в новостройках выросли:
- в Ужгороде – на 14 200 гривен за метр квадратный,
- в Киеве – на 12 400 гривен за метр квадратный,
- в Виннице – на 10 800 гривен за квадратный метр.
Наибольший рост за месяцы войны демонстрируют западные регионы, а также Киев и Одесса:
- Ужгород +56%,
- Винница +47%,
- Черновцы +36%,
- Одесса +36%,
- Киев +35%,
- Львов +32%.
Согласно статистике цен, последние 7 месяца наибольшую динамику показывают следующие регионы:
- Киев – квадратный метр в новостройках в среднем стоит 48 200 гривен (рост на 8 400 гривен за последние 7 месяцев);
- Днепр – средние цены квадрата на первичном рынке 40 700 гривен (рост на 8 400 гривен);
- Ужгород – цена квадрата в среднем 39 700 гривен (+14 200 гривен)
- Одесса – 34 600 гривен (+9 100 гривен);
- Львов – 34 600 гривен (+8300 гривен);
- Винница – 33 900 гривен (+10 800 гривен);
- Ровно – 28 000 гривен (+6 000 гривен);
- Киевская область - 27 100 гривен (+4 100 гривен);
- Полтава – 26 000 гривен за квадратный метр (+3 200 гривен);
- Кропивницкий – 25 000 гривен за квадратный метр (+6 200).
По мнению экспертов цены на жилье будут расти и дальше. В частности, обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак прогнозирует подорожание не только в гривне, но и в долларах. По ее мнению, рост цен спровоцирует повышение себестоимости строительства, горюче-смазочных материалов и обслуживания техники.