Описывая общую ситуацию на рынке, аналитики подчеркивают, что существует целый ряд факторов, которые не дают полноценно восстановиться рынку недвижимости. Чего стоит только курс доллара в обменниках, который с начала войны вырос почти на 43%.

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Как рассказывает директор департамента розничного целевого кредитования Банка Кредит Днепр Александр Мришук, на рынке сложилась ситуация, когда есть большое количество людей, желающих продать недвижимость, но спроса нет. В то же время, по его словам, есть достаточное количество людей, которые наверняка приобрели бы жилье, но у них нет возможности.

Государство и банки могли бы стать мостиком, который объединил бы потребности этих людей, и помог восстановиться на рынке недвижимости,

– считает Мришук.

Поэтому приходится ожидать задекларированную Кабинетом министров программу льготной ипотеки под 3%, которая позволит с 1 октября получить льготный кредит первым кандидатам из четырех льготных категорий.

Цены на вторичном рынке недвижимости



Ситуация на рынке вторичной недвижимости / Инфографика Address.ua

В июле 2022 года медианная стоимость столичной "вторички" уменьшилась на 5,3% по сравнению с июнем – до 1 424 долларов за квадратный метр. Этот же показатель в категории однокомнатных квартир снизился на 6,6% до 1 599 долларов. Двухкомнатные квартиры упали в цене на 7,5% – до 1387 долларов. Медианная стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 5,3% и составила 1 231 доллар за квадратный метр.



За сколько продают вторичную недвижимость в Киеве / Инфографика Address.ua

Как распределились цены по районам Киева

Самым дорогим районом Киева, как и до полномасштабного вторжения, Печерский. Стоимость "квадрата" на вторичном рынке составляет 2 090 долларов за квадратный метр.

Самые дешевые "квадраты" можно найти в Святошинском районе. По состоянию на июль 2022 года, медианная цена здесь составляет 1 101 доллар.



В каком районе Киева самая дешевая и самая дорогая "вторичка" / Инфографика Address.ua

Спрос на вторичном рынке недвижимости

В июле спрос распределился следующим образом:

квартирами в ценовом диапазоне до 30 000 долларов интересовалось 49% потенциальных покупателей,

квартирами от 30 000 до 50 000 долларов – 24%,

жильем от 50 000 до 70 000 долларов – 19% пользователей,

жильем дороже 70 000 долларов в июле 2022 года интересовались всего 8% пользователей портала.



Спрос на квартиры по стоимости / Инфографика Address.ua

Наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры. Ими интересовалось 42,5% пользователей. Однокомнатными квартирами интересовались 40,8% пользователей портала. Трехкомнатные квартиры – 16,3% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.



Спрос на квартиры по количеству комнат / Инфографика Address.ua

При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории от 35 – 50 квадратных метров, доля таких запросов к порталу Address.ua составляет по 40,7% от общего количества.

Квартирами до 35 квадратных метров интересуются 37% претендентов. Процент запросов на квартиры площадью от 50 – 80 квадратных метров составил 18,5%.



Спрос на квартиры по площади / Инфографика Address.ua

Уровень заинтересованности недвижимостью остается критически низким – менее четверти довоенных показателей. Оставшийся спрос сконцентрирован в самых бюджетных категориях. 73% запросов относятся к квартирам стоимостью менее 50 тысяч долларов. При этом на двухкомнатные квартиры приходится больше запросов, чем на однокомнатные,

– отметил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

Он добавил, что чаще всего жильем интересуются те, чья потребность в жилье носит критический характер. Поэтому ценовая ситуация на рынке тяготеет к стагнации. Цены на вторичные квартиры находятся на уровне января 2022 года с небольшим смещением в большую сторону.

Вторичный рынок еще имеет определенный запас прочности, что позволяет переждать кризисный период без драматического снижения цен. Однако если до конца года ситуация со спросом не улучшится, продавцам придется снижать цены.