Описуючи загальну ситуацію на ринку, аналітики наголошують, що наразі існує цілий ряд факторів, які не дають повноцінно відновитися ринку нерухомості. Чого вартий тільки курс долара в обмінниках, який з початку війни зріс майже на 43%.

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Як розповідає директор департаменту роздрібного цільового кредитування Банку Кредит Дніпро Олександр Мришук, на ринку склалася ситуація, коли є велика кількість людей, які бажають продати нерухомість, але немає попиту. Водночас, за його словами, є достатня кількість людей, які, напевно, придбали б житло, але у них немає можливості.

Держава та банки могли б стати містком, який би поєднав потреби цих людей, та допоміг відновитися ринку нерухомості,

– вважає Мришук.

Тож наразі доводиться очікувати задекларовану Кабінетом міністрів програму пільгової іпотеки під 3%, яка дозволить з 1 жовтня отримати пільговий кредит першим кандидатам з чотирьох пільгових категорії.

Ціни на вторинному ринку нерухомості



Ситуація на ринку вторинної нерухомості / Інфографіка Address.ua

У липні 2022 року медіанна вартість столичної "вторинки" зменшилась на 5,3% у порівнянні з червнем – до 1 424 доларів за квадратний метр. Цей же показник в категорії однокімнатних квартир зменшився на 6,6% до 1 599 доларів. Двокімнатні квартири впали в ціні на 7,5% – до 1 387 доларів. Медіанна вартість трикімнатних квартир знизилась на 5,3% та склала 1 231 долар за квадратний метр.



За скільки продають вторинну нерухомість у Києві / Інфографіка Address.ua

Як розподілилися ціни по районах Києва

Найдорожчим районом Києва, як і до повномасштабного вторгнення, є Печерський. Вартість "квадрата" на вторинному ринку становить 2 090 доларів за квадратний метр.

Найдешевші "квадрати" можна знайти у Святошинському районі. Станом на липень 2022 року, медіанна ціна тут становить 1 101 долар.



В якому районі Києва найдешевша та найдорожча "вторинка" / Інфографіка Address.ua

Попит на вторинному ринку нерухомості

У липні попит розподілився таким чином:

квартирами в ціновому діапазоні до 30 000 доларів цікавилося 49% потенційних покупців,

квартирами від 30 000 до 50 000 доларів – 24%,

житлом від 50 000 до 70 000 доларів – 19% користувачів,

житлом дорожчим чим 70 000 доларів у липні 2022 року цікавились всього 8% користувачів порталу.



Попит на квартири за вартістю / Інфографіка Address.ua

Найбільш затребуваними виявилися двокімнатні квартири. Ними цікавилося 42,5% користувачів. Однокімнатними квартирами цікавились 40,8% користувачів порталу. Трикімнатними квартирами – 16,3% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.



Попит на квартири за кількістю кімнат / Інфографіка Address.ua

При цьому найбільший попит у покупців був зосереджений в категорії від 35 – 50 метрів квадратних, частка таких запитів до порталу Address.ua становить по 40,7% від загальної кількості.

Квартирами до 35 метрів квадратних цікавляться 37% претендентів. Відсоток запитів на квартири площею від 50 – 80 метрів квадратних склав 18,5%.



Попит на квартири за площею / Інфографіка Address.ua

Рівень зацікавленості нерухомістю залишається критично низьким – менше чверті від довоєнних показників. Попит, що залишився, сконцентрований у самих бюджетних категоріях. 73% запитів відносяться до квартир вартістю менше ніж 50 тисяч доларів. При цьому на двокімнатні квартири припадає більше запитів, ніж на однокімнатні,

– зазначив директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

Він додав, що найчастіше житлом цікавляться ті, чия потреба у житлі має критичний характер. Через це цінова ситуація на ринку тяжіє до стагнації. Ціни на вторинні квартири знаходяться на рівні січня 2022 року з невеликим зміщенням у більший бік.

Вторинний ринок ще має певний запас міцності, що дозволяє "перечекати" кризовий період без драматичного зниження цін. Проте, якщо до кінця року ситуація з попитом не покращає, продавцям доведеться знижувати ціни.