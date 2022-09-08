Якщо порівнювати із липнем вартість "квадрата" зросла на 9,1%. Такі цифри наводить постачальник IT-продуктів для забудовників M4U.

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Ситуація на первинному ринку Києва: скільки коштує "квадрат"

Середня вартість квадратного метра в об’єктах на різних стадіях будівництва у серпні склала 59 434 гривень.

66,5% пропозицій зосереджено в ціновому діапазоні від 26 000 до 32 000 гривень. Переважно потенційним покупцям пропонують квартири комфорт-класу.

Саме цей клас житла продемонстрував у серпні найсуттєвіший стрибок цін. Середня ціна тут підвищилася на 7,9%, до 43 472 гривень. Не відстає житло еліткласу, яке так само подорожчало на 7,9%. Середня вартість квадратного метру тут становить 142 071 гриваню.

Квадратний метр в новобудовах бізнес-класу подорожчав на 6,3%, до 75 885 гривень, а зростання цін в економкласі склало всього 2,8%. Наприкінці серпня нерухомість тут коштувала в середньому 31 368 гривень за квадратний метр.

До лютого ми спостерігали зростання цін, зумовлене скороченням пропозиції на ринку на тлі стабільного попиту, – пояснює засновник M4U Володимир Даниленко.

Проте зараз, за його словами, навіть на тлі скорочення попиту до 90%, ціни продовжать зростати через:

дефіцит будматеріалів та зростання їхньої вартості,

необхідність пошуку нових постачальників,

зміну курсу долара, до якого прив’язана вартість у більшості девелоперів.

"Це цілком закономірний процес, який матиме продовження протягом наступних місяців", – резюмував Даниленко.

Де продають найдорожчі та найдешевші квартири

Традиційно найдорожчі об'єкти зосереджені в Печерському районі, де середня вартість квадратного метра в серпні склала 117 889 гривень. Найдешевше квадратний метр у новобудовах коштує в Дарницькому районі – в середньому 33 799 гривень.

Протягом серпня роботу на київських будмайданчиках відновили ще 17 житлових комплексів. Найбільше новобудов – 29 – зосереджено в Голосіївському районі Києва. Другий за кількістю – Печерськ, де будується 24 об'єкти. Найменше активних будівництв в Дніпровському районі – лише 10 житлових комплексів.

Нагадаємо, серед потенційних покупців житла у Києві 54% становлять безпосередньо кияни та жителі Київської області. Ще 29% тих, хто цікавиться купівлею житла в столиці, становлять жителі інших регіонів України, 17% – покупці з інших країн.