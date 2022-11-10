Что касается объектов, которые в период с декабря по февраль находились на начальных стадиях строительства, их строительство приостановлено на неопределенный срок, рассказал 24 каналу соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

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Он добавил, что с мая по ноябрь 2022 года было введено в эксплуатацию около 1/3 жилых объектов, степень готовности которых к моменту вторжения составила более 80% (до 2 – 3% от общего количества новостроек).

Что сегодня тормозит первичный рынок недвижимости

Семенцов отметил, что критически тяжелую ситуацию на первичном рынке жилья, безусловно, повлекла за собой война и производные от нее 2 группы объективных обстоятельств:

снижение спроса до "нуля" (из-за нехватки средств потенциальных покупателей, инфляции, бережливости граждан, невозможности доступного ипотечного кредитования, непрогнозируемости последствий войны),

(из-за нехватки средств потенциальных покупателей, инфляции, бережливости граждан, невозможности доступного ипотечного кредитования, непрогнозируемости последствий войны), невозможность девелоперов реализовать собственные планы (резкий рост себестоимости строительства, отсутствие достаточного капитала или возможности привлечения кредитования, разрушение отечественных предприятий-производителей стройматериалов и усложнение их работы из-за перебоев с электроэнергией, нарушены логистические связи поставок, нехватка квалифицированной рабочей силы).

Эксперт отметил, что любые аналитические отчеты о количестве объектов, в которых были возобновлены строительные работы, не учитывают ни динамику, ни соблюдение сроков строительства. Кроме того, анализ стоимости квадратного метра без участия реального покупателя является лишь декларативным, а не экономически мотивированным. Однако, как отметил специалист, большинство девелоперов пытаются избежать "официального" банкротства, ища способы найти необходимое финансирование для продолжения строительства и готовы найти общий язык с инвесторами-покупателями, которые справедливо требуют достроить проинвестированный ими тот или иной ЖК.

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По его мнению, до конца 2022 года не стоит ожидать каких-либо положительных сдвигов на первичном рынке жилья. И наоборот: чем дольше будет продолжаться война, чем больше вреда наносят оккупанты украинской экономике, тем меньше шансов для девелоперов быстро оправиться и возобновить свою деятельность.

Первоначальный рынок строительства жилья фактически оказался в неразрывном кругу непреодолимых обстоятельств, вызванных войной. И пока будет продолжаться активная фаза боевых действий, нельзя ждать каких-то существенных сдвигов на рынке. Но следует обратить внимание на то, что за последние 8,5 месяца еще не было ни одного случая, когда застройщик официально был признан банкротом,

– подчеркнул специалист.



Задержка с завершением строительства до 70% новостроек может составить более 1 года / Фото Pexels

Существуют ли решения

По его убеждению, для восстановления первичного рынка уже после победы в войне, необходимо будет разработать комплексную государственную программу, которая бы, с одной стороны, способствовала относительно быстрому восстановлению строительной отрасли (за период от 1 до 3 лет), а с другой, – ввела новые принципы работы девелоперов и взаимодействия с покупателем. Он считает, что главными направлениями этой программы должны стать:

предоставление кредитов девелоперам на реализацию проектов под 3 – 5% с установлением банковского контроля за использованием предоставленных средств и соблюдением сроков строительства,

развитие гибких ипотечных программ (от 0% до 5 – 7%) в соответствии с состоянием различных социальных групп,

инвестирование в модернизацию имеющихся производств строительных материалов и создание новых предприятий,

решение вопроса компенсаций за разрушенное и поврежденное имущество во время войны,

комплексное решение вопроса реконструкции устаревшего жилищного фонда,

решение проблемы долгостроев,

внедрение механизма страхования рисков и т.д.

Эксперт подводит итог, что кредитование может стать весомым тактическим шагом для рынка, что позволит не только завершить объекты, строительство которых началось еще до вторжения и избежать новой волны недостроев, но и позволят нашим согражданам решить жилищные вопросы. К тому же, разработка и воплощение государственной программы по восстановлению строительной отрасли могут значительно ускорить восстановление всей экономики страны.