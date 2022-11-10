Что касается объектов, которые в период с декабря по февраль находились на начальных стадиях строительства, их строительство приостановлено на неопределенный срок, рассказал 24 каналу соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.
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Он добавил, что с мая по ноябрь 2022 года было введено в эксплуатацию около 1/3 жилых объектов, степень готовности которых к моменту вторжения составила более 80% (до 2 – 3% от общего количества новостроек).
Что сегодня тормозит первичный рынок недвижимости
Семенцов отметил, что критически тяжелую ситуацию на первичном рынке жилья, безусловно, повлекла за собой война и производные от нее 2 группы объективных обстоятельств:
- снижение спроса до "нуля" (из-за нехватки средств потенциальных покупателей, инфляции, бережливости граждан, невозможности доступного ипотечного кредитования, непрогнозируемости последствий войны),
- невозможность девелоперов реализовать собственные планы (резкий рост себестоимости строительства, отсутствие достаточного капитала или возможности привлечения кредитования, разрушение отечественных предприятий-производителей стройматериалов и усложнение их работы из-за перебоев с электроэнергией, нарушены логистические связи поставок, нехватка квалифицированной рабочей силы).
Эксперт отметил, что любые аналитические отчеты о количестве объектов, в которых были возобновлены строительные работы, не учитывают ни динамику, ни соблюдение сроков строительства. Кроме того, анализ стоимости квадратного метра без участия реального покупателя является лишь декларативным, а не экономически мотивированным. Однако, как отметил специалист, большинство девелоперов пытаются избежать "официального" банкротства, ища способы найти необходимое финансирование для продолжения строительства и готовы найти общий язык с инвесторами-покупателями, которые справедливо требуют достроить проинвестированный ими тот или иной ЖК.
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По его мнению, до конца 2022 года не стоит ожидать каких-либо положительных сдвигов на первичном рынке жилья. И наоборот: чем дольше будет продолжаться война, чем больше вреда наносят оккупанты украинской экономике, тем меньше шансов для девелоперов быстро оправиться и возобновить свою деятельность.
Первоначальный рынок строительства жилья фактически оказался в неразрывном кругу непреодолимых обстоятельств, вызванных войной. И пока будет продолжаться активная фаза боевых действий, нельзя ждать каких-то существенных сдвигов на рынке. Но следует обратить внимание на то, что за последние 8,5 месяца еще не было ни одного случая, когда застройщик официально был признан банкротом,
– подчеркнул специалист.
Задержка с завершением строительства до 70% новостроек может составить более 1 года / Фото Pexels
Существуют ли решения
По его убеждению, для восстановления первичного рынка уже после победы в войне, необходимо будет разработать комплексную государственную программу, которая бы, с одной стороны, способствовала относительно быстрому восстановлению строительной отрасли (за период от 1 до 3 лет), а с другой, – ввела новые принципы работы девелоперов и взаимодействия с покупателем. Он считает, что главными направлениями этой программы должны стать:
- предоставление кредитов девелоперам на реализацию проектов под 3 – 5% с установлением банковского контроля за использованием предоставленных средств и соблюдением сроков строительства,
- развитие гибких ипотечных программ (от 0% до 5 – 7%) в соответствии с состоянием различных социальных групп,
- инвестирование в модернизацию имеющихся производств строительных материалов и создание новых предприятий,
- решение вопроса компенсаций за разрушенное и поврежденное имущество во время войны,
- комплексное решение вопроса реконструкции устаревшего жилищного фонда,
- решение проблемы долгостроев,
- внедрение механизма страхования рисков и т.д.
Эксперт подводит итог, что кредитование может стать весомым тактическим шагом для рынка, что позволит не только завершить объекты, строительство которых началось еще до вторжения и избежать новой волны недостроев, но и позволят нашим согражданам решить жилищные вопросы. К тому же, разработка и воплощение государственной программы по восстановлению строительной отрасли могут значительно ускорить восстановление всей экономики страны.