Що стосується об’єктів, які в період з грудня по лютий перебували на початкових стадіях будівництва, їхнє зведення призупинене на невизначений термін, розповів 24 каналу співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

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Він додав, що з травня по листопад 2022 року було введено в експлуатацію близько 1/3 житлових об’єктів, ступінь готовності яких на момент вторгнення становив понад 80% (до 2 – 3% від загальної кількості новобудов).

Що сьогодні гальмує первинний ринок нерухомості

Семенцов зазначив, що критично важку ситуацію на первинному ринку житла, безумовно, спричинила війна та похідні від неї 2 групи об’єктивних обставин:

зниження попиту до "нуля" (через брак коштів потенційних покупців, інфляцію, ощадливість громадян, неможливість доступного іпотечного кредитування, непрогнозованість наслідків війни тощо),

(через брак коштів потенційних покупців, інфляцію, ощадливість громадян, неможливість доступного іпотечного кредитування, непрогнозованість наслідків війни тощо), неможливість девелоперів реалізувати власні плани (різке зростання собівартості будівництва, відсутність достатнього капіталу чи можливості залучення кредитування, руйнування вітчизняних підприємств-виробників будматеріалів та ускладнення їхньої роботи через перебої з електроенергією, порушені логістичні зв’язки поставок, брак кваліфікованої робочої сили).

Експерт зауважив, що будь-які аналітичні звіти щодо кількості об’єктів, в яких були поновлені будівельні роботи, не враховують ані динаміку, ані дотримання термінів будівництва. Крім того, аналіз вартості метру квадратного без участі реального покупця є лише декларативним, а не економічно мотивованим. Проте, як наголосив фахівець, більшість девелоперів намагаються уникнути "офіційного" банкрутства, шукаючи способи знайти необхідне фінансування для продовження будівництва та готові порозумітися з інвесторами-покупцями, які справедливо вимагають добудувати проінвестований ними той чи інший ЖК.

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На його погляд, до кінця 2022 року не варто чекати якихось позитивних зрушень на первинному ринку житла. І навпаки: чим довше триватиме війна, чим більшої шкоди завдають окупанти українській економіці, тим менше шансів для девелоперів швидко оговтатись й поновити свою діяльність.

Первинний ринок будівництва житла фактично опинився в нерозривному колі непоборних обставин, викликаних війною. І допоки триватиме активна фаза бойових дій, годі чекати якихось суттєвих зрушень на ринку. Але варто звернути увагу на те, що за останні 8,5 місяців ще не було жодного випадку, коли забудовник офіційно був визнаний банкрутом,

– підкреслив фахівець.



Затримка із завершенням будівництва до 70% новобудов може скласти понад 1 рік / Фото Pexels

Чи існують рішення

На його переконання, для відновлення первинного ринку вже після перемоги у війні, буде необхідно розробити комплексну державну програму, яка б, з одного боку, сприяла відносно швидкому відновленню будівельної галузі (за період від 1 до 3 років), а з іншого, – запровадила нові принципи роботи девелоперів та їхньої взаємодії з покупцем. Він вважає, що головними напрямками цієї програми мають стати:

надання кредитів девелоперам на реалізацію проєктів під 3 – 5% з встановленням банківського контролю за використанням наданих коштів та дотриманням термінів будівництва,

розвиток гнучких іпотечних програм (від 0% до 5 – 7%) відповідно до статків різних соціальних груп,

інвестування в модернізацію наявних виробництв будівельних матеріалів та створення нових підприємств,

розв'язання питання компенсацій за зруйноване та пошкоджене майно під час війни,

комплексне розв'язання питання реконструкції застарілого житлового фонду,

вирішення проблеми довгобудів,

запровадження механізму страхування ризиків тощо.

Експерт підсумовує, що кредитування може стати вагомим тактичним кроком для ринку, що дасть змогу не лише завершити об’єкти, будівництво яких розпочалося ще до вторгнення та уникнути нової хвилі недобудов, а й дозволять нашим співгромадянам розв'язати житлові питання. До того ж розробка та втілення державної програми з відновлення будівельної галузі можуть значно прискорити відновлення всієї економіки країни.