Как разместить кухонную вытяжку, чтобы она была незаметна: три современных идеи
Источник:Homes & Gardens
Кухонные вытяжки, как правило, известны тем, что усугубляют элегантный дизайн кухни. Они редко являются центром внимания, но, как правило, бросаются глаза. Потому лучше скрыть вытяжку, если такая возможность есть.
К счастью, дизайнеры интерьера нашли несколько гениальных способов или скрыть вытяжки или своего рода замаскировать их. Это очень практические решения, которые действительно достойны внимания.
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Вытяжка под навесными шкафами
"Сочетание кухонной вытяжки с навесными шкафами является простым и потрясающим способом убедиться, что ваша дизайнерская схема целостна. Моя команда использовала эту тактику много раз", – говорит Бен Герцог архитектор и основатель Ben Herzog Architect.
Это классический способ, который используют многие хозяева. А вот следующие два выбирают не так часто, хотя они замечательные.
Выдвижная вытяжка с рабочей поверхности
Если кухонную вытяжку трудно соединить с вашим стилем дизайна, изобретательные выдвижные функции позволяют легко ее скрыть. Например, можно вмонтировать ее под кухонную столешницу или в остров.
"Мы создали выдвижные вытяжки, которые можно вытащить из столешницы и засунуть назад", – говорит дизайнер из Иллинойса Элизабет Крюгер.
На кухне выше вытяжка незаметно расположена в мраморной столешнице, что обеспечивает легкий доступ без визуального беспорядка.
Скрытая вытяжка в потолке
Другой вариант интеграции кухонной вытяжки в полуостров начинается с потолка кухни. В этом гениальном решении изображенному выше вытяжка скрывается над столешницей опускаясь при необходимости. Расстояние можно контролировать, что очень удобно.