Многие ошибочно считают, что скульптура будет уместно выглядеть только в классическом интерьере. На самом деле, она может стать акцентом в любом помещении.

Как использовать скульптуру в интерьере, и какие особенности учесть, рассказывает Недвижимость 24.

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Стиль

Скульптура может отлично выглядеть в любом стиле интерьера. Все зависит от подачи и самой композиции. Но и здесь важно учитывать, что часто такой элемент дизайна, как скульптура, способен сделать интерьер эффектным и необычным.

Скульптура может стать акцентом в любом интерьере / Фото roomester

Материалы

Еще один важный нюанс – материалы. Ведь от них в том числе зависит, насколько скульптура подходит к тому или иному интерьеру. Ранее скульптуры создавали премущественно из камня и дерева, но сегодня эти материалы заменяют воздушной проволокой, папье-маше, а также зеркальными поверхностями. И это также позволяет задействовать арт-объекты в любом стиле интерьера.

Скульптура из зеркальных поверхностей привлекает внимание / Фото inmyroom

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Место

Разместить скульптуру можно где-угодно. Дизайнеры советуют большие композиции помещать в углу комнаты, а небольшие – на мебельных поверхностях. Самое главное, чтобы объект не мешал комфортному проживанию и перемещению.

Размещайте скульптуру так, чтобы она вызывала восторг, а не раздражение /Фото Pinterest

Практичные объекты

Если вы решили "завести" скульптуру, но не знаете, как и где ее разместить, – рассмотрите практичные варианты. Это может быть что-угодно: стул, стол, ручки для ванных принадлежностей. Такое решение выглядит стильно и придает интерьеру индивидуальности.

Необычные скульптуры приковывают внимание / Фото inmyroom