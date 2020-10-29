Багато хто помилково вважає, що скульптура буде доречно виглядати лише у класичному інтер'єрі. Насправді, вона може стати акцентом в будь-якому приміщенні.

Як використовувати скульптуру в інтер'єрі, і які особливості врахувати, розповідає Нерухомість 24.

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Стиль

Скульптура може відмінно виглядати у будь-якому стилі інтер'єру. Все залежить від подачі і самої композиції. Але і тут важливо враховувати, що часто такий елемент дизайну, як скульптура, здатний зробити інтер'єр ефектним і незвичайним.

Скульптура може стати акцентом в будь-якому інтер'єрі / Фото roomester

Матеріали

Ще один важливий нюанс – матеріали. Адже від них в тому числі залежить, наскільки скульптура пасує до того чи іншого інтер'єру. Раніше скульптури створювали переважно з каменю і дерева, але сьогодні ці матеріали замінюють повітряним дротом, пап'є-маше, а також дзеркальними поверхнями. І це також дозволяє задіяти арт-об'єкти у будь-якому стилі інтер'єру.

Скульптура з дзеркальних поверхонь привертає увагу​ / Фото inmyroom

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Місце

Розмістити скульптуру можна де завгодно. Дизайнери радять великі композиції поміщати в кутку кімнати, а невеликі – на меблевих поверхнях. Найголовніше, щоб об'єкт не заважав комфортному проживанню та переміщенню.

Розміщуйте скульптуру так, щоб вона викликала захоплення, а не роздратування / Фото Pinterest

Практичні об'єкти

Якщо ви вирішили "завести" скульптуру, але не знаєте, як і де її розмістити, – розгляньте практичні варіанти. Це може бути будь-що: стілець, стіл, ручки для ванних приладь. Таке рішення виглядає стильно і надає інтер'єру індивідуальності.

Незвичайні скульптури приковують увагу / Фото inmyroom