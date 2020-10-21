Делая ремонт в кухне, многие бегут за модными новшествами и допускают серьезные оплошности.

О каких интерьерных решениях для кухни приходится жалеть, рассказывает 24 канал.

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Места для хранения

Красивые интерьеры кухни, на которые мы смотрим в интернете перед началом ремонта, вдохновляют порядком – пустые столешницы, гарнитур без верхнего ряда хранения. После этого мы заказываем подобные кухни, но в результате оказывается, что поверхности забиты лишними предметами, которые некуда деть. Мест для хранения на кухне должно быть много, тогда есть шанс поддерживать порядок.

Кухня без верхних шкафов подойдет только истиным фанатам минимализма / Фото hoff

Мебель

Рельефные фасады на мебели и двери – это красиво и популярно, однако нужно учитывать, что все выемки собирают пыль. Уборка подобных поверхностей доставляет массу хлопот и занимает много времени.

Рельефная мебель требует ухода / Фото sogor

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Система хранения для сервиза

Открытые полки – красивая система, которая позволяет держать все необходимое под рукой. Но это актуально только для тех предметов, которыми вы действительно пользуетесь ежедневно. В остальных случаях это очень непрактичная система хранения – полки и посуда пылятся и требуют постоянного мытья и уборки.

Открытые полки – решение, о котором многие жалеют / Фото remontkit

Рейлинги

Хранение на рейлингах – популярный прием на кухне, но важно не перестараться. Множество разных предметов на рейлингах создает эффект захламленности. Кроме того, на утвари накапливается пыль, копот, грязь и капли от воды.

Много предметов на рейлингах создают эффект захламленности / Фото trizio

Вытяжка

В целях экономии места и финансов, владельцы квартир решают отказаться от вытяжки. Нужно понимать, что это касается не только запахов еды, но и гари, копоти и жира, который накапливается во время приготовления пищи.

Вытяжка – неотъемлемый элемент кухни / Фото ivd