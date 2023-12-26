Идеи красной спальни: 5 способов использовать этот смеющийся цвет в месте для сна
Источник:Homes & Gardens
Красный цвет может показаться слишком смелым вариантом для дизайна спальни. Но на самом деле это отличный выбор, особенно если вы хотите обустроить романтическую спальню.
Красный имеет много преимуществ: он теплый, создает ощущение уюта в спальне и отлично смотрится при искусственном освещении. Его можно использовать как один из основных цветов, так и для упора.
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Создайте баланс, соединив красный с белым
"Если мнение о полностью красной спальне вызывает у вас тревогу, тогда используйте белый цвет, чтобы сбалансировать дизайн", – советует журналист Country Homes & Interiors Андреа Чайлдс.
Используйте красный как фон
Эта небольшая спальня полон красивых декоративных элементов, которые сразу привлекают внимание через красный фон. "Он действует как самое совершенное чистое полотно в этом ярком пространстве, полном характера", – отметили дизайнеры.
Добавьте красных акцентов
Если вы не любите ярких цветов, таких как красный, то следует использовать его умеренно. Следуйте принципу "чем меньше, тем лучше". Стелите яркий ковер, положите на светлую кровать красные подушки и поставьте яркую тумбу или табурет.
Соедините несколько оттенков красного
Попытайтесь соединить несколько тонов красного, например, как в этой спальне: классический, вишневый и красно-оранжевый.
Создайте максималистский дизайн
Если вы хотите обустроить поистине уникальную спальню, то выберите максималистский стиль. Совместите разные узоры, материалы, поставьте любимый декор – так вы создадите уютное пространство.