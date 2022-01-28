Сможет ли автоматическое разрешение на строительство привести к "сливу" данных

Профильное министерство вынесло на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающего выдачу разрешений на строительство объектов классов СС2 и СС3 в автоматическом режиме – через ЕГЭС.

Эксперимент будет продолжаться до конца 2022 года. В ведомстве считают, что такая практика избавит от лишних проволочек и минимизирует коррупционную составляющую.

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Для того чтобы получить разрешение на начало строительства, компания должна подготовить полную информацию о проекте, которая будет проверяться электронной системой. Возможные риски будут определяться автоматически.

Использование такого механизма обеспечит прозрачный и удобный процесс подачи заявки. В частности, минимизирует количество документов, необходимых для получения услуги, а также создаст условия для прозрачного принятия решения о выдаче разрешения без вмешательства должностных лиц,

– считает заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Разделение по классам

Все строящиеся объекты в Украине делятся на три класса, за последствиями, которые могут возникнуть при их эксплуатации. Оцениваются здания по площади, этажности и сложности сооружения и инженерных систем. Учитываются негативное влияние на жизнь города в случае аварии на объекте, объемы потенциального ущерба, а также число людей, находящихся (временно или постоянно) в здании или рядом и рискующих пострадать в случае непредвиденных событий.

СС1 – самый простой класс – малоэтажные здания (до 5 этажей), самые простые в обслуживании, с минимальным набором сетей и систем жизнеобеспечения. Количество потенциальных пострадавших: до 20 (в здании) или до 100 (вне объекта). Возможный ущерб – не более 2 тысяч минимальных зарплат.

– малоэтажные здания (до 5 этажей), самые простые в обслуживании, с минимальным набором сетей и систем жизнеобеспечения. Количество потенциальных пострадавших: до 20 (в здании) или до 100 (вне объекта). Возможный ущерб – не более 2 тысяч минимальных зарплат. СС2 – средний уровень последствий строения (от 5 этажей). Аварии на этих объектах могут угрожать здоровью и жизни от 20 до 300 человек, находящихся там постоянно или до 50 тысяч человек, находящихся вне здания. Возможный ущерб оценивается в 150 тысяч минимальных зарплат.

– средний уровень последствий строения (от 5 этажей). Аварии на этих объектах могут угрожать здоровью и жизни от 20 до 300 человек, находящихся там постоянно или до 50 тысяч человек, находящихся вне здания. Возможный ущерб оценивается в 150 тысяч минимальных зарплат. СС3 – самые сложные инженерные постройки. Среди жилых домов – это высотки от 25 этажей. В этих зданиях постоянно находятся более 300 человек, вне здания – более 50 тысяч. Возможный ущерб – от 150 тысяч минимальных зарплат.

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Риск взлома системы

Инициатива Минрегиона разрешить начало строительства сложных сооружений в автоматическом режиме вызвала неоднозначную реакцию среди участников рынка, урбанистов и общественных активистов. Застройщики приветствуют новацию Минрегиона, считая его хорошим инструментом для искоренения коррупции, поскольку влияние чиновников на процесс сводится к минимуму.

В то же время, общественные активисты отнеслись к идее скептически. Они добавляют, что качество электронных услуг в Украине оставляет желать лучшего, система не защищена от взломов, а данные – от воровства. Более того – существует риск, что систему могут перевести "в ручной режим", как это произошло с предыдущей версией строительного реестра. И разрешения будут получать не те, кто намерен строить безупречный проект, а те, кто связан с владельцами сервера.