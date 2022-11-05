Эксперты отмечают, что платить придется в любом случае. Однако некоторые суммы можно существенно снизить. Как это сделать – дальше.

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Какие платежи можно снизить и как это сделать

Если в квартире установлены счетчики, то начисления должны производиться на основании показаний. То есть никаких заявлений писать не следует, просто регулярно передавайте показатели.

Если счетчики отсутствуют, то законодательство позволяет снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг, если в квартире никто не проживает более 30 календарных дней, кроме поставки тепловой энергии (отопления) и услуг по управлению многоквартирным домом и придомовой территорией (квартплата).

Факт отсутствия должен быть документально подтвержден (например, документами о проживании или работе за границей).

Для прекращения начислений на другие услуги (газ, вода, свет, вывоз мусора) следует обратиться с заявлениями к поставщикам коммунальных услуг за вашей территориальностью.

Как обратиться с заявлением

К представителям соответствующих организаций следует обращаться лично или письменно. Также это может сделать законный представитель заявителя, если есть заверенное соответствующим способом поручение.

Что касается документов, подтверждающих факт отсутствия по месту регистрации, то четкого определения, что это за документы, законодатель не дает.

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Как следует из норм "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право на неоплату стоимости коммунальных услуг (кроме поставки тепловой энергии) в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (другом объекте недвижимого имущества) потребителя и других лиц свыше 30 календарных дней при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг.

Как свидетельствует практика, самим подтверждением может быть справка, выданная на основании акта, подписанного не менее чем тремя соседями. Если человек зарегистрирован, но не проживает по адресу регистрации, ему целесообразно подтвердить факт своего пребывания по другому адресу соответствующей справкой.

Это также может быть документ, подтверждающий место нахождения лица в другой административно-территориальной единице в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и т.п.

В соответствии со статьей 40 Закона "О местном самоуправлении в Украине" исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, кроме полномочий, предусмотренных настоящим Законом, "осуществляют и другие предоставленные им законом полномочия".

На сегодняшний день многие органы местного самоуправления приняли своими актами положения о выдаче справок о фактическом месте жительства / непроживания лица. Поэтому в случае пребывания в другом городе или селе Украины особых проблем не должно быть – следует обратиться в соответствующий исполнительный комитет.

Что касается пребывания за границей, то, пользуясь логикой, ксерокопия страницы паспорта с отметкой о пересечении границы Украины должна быть таким документом.