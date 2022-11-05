Експерти зазначають, що платити доведеться у будь-якому разі. Однак деякі суми можна суттєво зменшити. Як це зробити – далі.

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Які платежі можна знизити і як це зробити

Якщо у квартирі встановлені лічильники, то нарахування мають відбуватися на підставі показань. Тобто ніяких заяв писати не треба, просто регулярно передавайте показники.

Якщо лічильники відсутні, то законодавство дозволяє знизити вартість житлово-комунальних послуг, якщо у квартирі ніхто не проживає понад 30 календарних днів, окрім постачання теплової енергії (опалення) та послуг з управління багатоквартирним будинком та прибудинковою територією (квартплата).

Факт відсутності має бути документально підтверджено (наприклад, документами про проживання чи роботу за кордоном).

Для припинення нарахувань на інші послуги (газ, вода, світло, вивіз сміття) слід звернутися із заявами до постачальників комунальних послуг за вашою територіальністю.

Як звернутися із заявою

До представників відповідних організацій потрібно звертатися особисто або письмово. Також це може зробити законний представник заявника, якщо є завірене у відповідний спосіб доручення.

Щодо документів, які підтверджують факт відсутності за місцем реєстрації, то чіткого визначення, що це за документи, законодавець не дає.

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Як випливає із норм "Про житлово-комунальні послуги", споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.

Як свідчить практика, самим підтвердженням може бути довідка, видана на підставі акта, підписаного не менш як трьома сусідами. У разі, якщо людина зареєстрована, але не проживає за адресою реєстрації, їй доцільно підтвердити факт свого перебування за іншою адресою відповідною довідкою.

Це також може бути документ, який підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень, передбачених цим Законом, "здійснюють й інші надані їм законом повноваження".

На сьогодні багато органів місцевого самоврядування ухвалили своїми актами положення про видачу довідок про фактичне місце проживання / непроживання особи. Тому в разі перебування в іншому місті чи селі України особливих проблем не повинно бути – варто звернутися до відповідного виконавчого комітету.

Що стосується перебування за кордоном, то, користуючись логікою, ксерокопія сторінки паспорта з відміткою про перетин кордону України також має бути таким документом.