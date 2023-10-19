Лесной остров площадью 1,6 гектара расположен вблизи Гейлорда, штат Мичиган. Его вместе с двумя домами – основным и гостевым – продают за 2,5 миллиона долларов США.

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Собственный остров с двумя домами

Остров расположен на озере Биг-Лейк. Основной дом включает четыре спальни и большую гостевую студию с ванной комнатой. Общая площадь обоих помещений составляет 230 квадратных метров.

Сейчас дома осовременены и удобно обустроены, но когда-то они были гораздо скромнее. В то время, когда их строили, а это были 1930-е годы, тогдашние владельцы не могли позволить себе такую роскошь. И главное, и гостевое жилье построены с использованием местного камня и дерева.

Лучшее место для отдыха / Фото Realtor

Дизайн интерьера основного дома выполнен в деревенском стиле со сводчатым потолком и большим каменным камином. Но стоит отметить, что снаружи здание значительно более привлекательно, чем внутри.

"Ванна и душ хорошо облицованы камнем, а кухонные шкафы – березовым шпоном. Последние обновления нынешних владельцев – это много цветов, взорванных по всей территории", – говорит агент по листингу.

Каждый из двух участков острова имеет свой причал, обеспечивающий быстрый и легкий доступ к озеру. Отдыхать там летом, гуляя по лесу и плавая под солнцем – просто наслаждение.