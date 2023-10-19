Это просто сказочное место: на рынке появился приватный островок с готовым жильем

Хотя островок расположен не в тропическом регионе, он сам по себе является сказочным местом отдыха. Такая природная недвижимость является мечтой многих людей, которые любят быть на природе.

Лесной остров площадью 1,6 гектара расположен вблизи Гейлорда, штат Мичиган. Его вместе с двумя домами – основным и гостевым – продают за 2,5 миллиона долларов США.

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Собственный остров с двумя домами

Остров расположен на озере Биг-Лейк. Основной дом включает четыре спальни и большую гостевую студию с ванной комнатой. Общая площадь обоих помещений составляет 230 квадратных метров.

Сейчас дома осовременены и удобно обустроены, но когда-то они были гораздо скромнее. В то время, когда их строили, а это были 1930-е годы, тогдашние владельцы не могли позволить себе такую роскошь. И главное, и гостевое жилье построены с использованием местного камня и дерева.

Лучшее место для отдыха / Фото Realtor

Дизайн интерьера основного дома выполнен в деревенском стиле со сводчатым потолком и большим каменным камином. Но стоит отметить, что снаружи здание значительно более привлекательно, чем внутри.

"Ванна и душ хорошо облицованы камнем, а кухонные шкафы – березовым шпоном. Последние обновления нынешних владельцев – это много цветов, взорванных по всей территории", – говорит агент по листингу.

Каждый из двух участков острова имеет свой причал, обеспечивающий быстрый и легкий доступ к озеру. Отдыхать там летом, гуляя по лесу и плавая под солнцем – просто наслаждение.