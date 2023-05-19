Рекомендуем дать шанс на жизнь яркому и экстравагантному ретро-стилю, который легко можно адаптировать под современные тенденции. Это отлично доказывает этот дом.

Интересно В это сложно поверить: вместе с домом продают безлюдный остров

Как ретро-стиль соединили с современным

Яркие изюминки, современные технологии и неповторимый стиль – эти характеристики описывают наиболее привлекательную доступную недвижимость на Золотом побережье. Дом изрядно выделяется среди всех остальных, а все благодаря задумке авторов, решивших соединить современные мотивы и ретро-стиль.

Художники как будто разрушили столетнюю броню между представлениями о разных стилях и смогли создать экстравагантный характерный интерьер, диктующий новые стандарты и правила в мире высокого дизайна.

Воплотила эту безумную идею в реальность креативная пара: мистер Бейт, строитель с собственным бизнесом, и миссис Бейт, управляющая консультационной компанией по ремонту и дизайну. Вместе они объединили свой многолетний опыт и навыки, пообещав создать нечто уникальное. Их 18-й проект принес большую славу и признание.

Сочетание впечатляет / Фото Realestate

Стильная кухня / Фото Realestate

Только за последнюю неделю в доступных к продаже домах побывало около 100 групп по 2 – 3 человека каждая. Особенной для супругов в доме является гостиная с креслами в стиле банкета, плюшевым ковром и стеной из камня.

Особая гостиная / Фото Realestate

Мы получили столько хороших ответов и столько людей обратились к нам в интернете, сказав, что они были в восторге от дизайна и стиля. Это очень смелый дизайн, но людям понравилось, как его представили,

– сказала миссис Бейт.

Женщина и дизайнер по специальности говорит, что это стало для нее настоящим вызовом объединить ретро-эстетику и современные тренды. В регионе многие здания отвечают уже классическому расслабленному пляжному стилю, поэтому этот изысканный дом получает немало внимания и от местных.

Дом сложно не заметить / Фото Realestate