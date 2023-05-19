Рекомендуємо дати шанс на життя яскравому та екстравагантному ретро-стилю, який легко можна адаптувати під сучасні тенденції. Це чудово доводить цей будинок.

Цікаво У це складно повірити: разом з будинком продають безлюдний острів

Як ретро-стиль поєднали зі сучасним

Яскраві родзинки, сучасні технології та неповторний стиль – ці характеристики описують найпривабливішу доступну нерухомість на Золотому узбережжі. Будинок неабияк виділяється серед всіх інших, а все завдяки задумці авторів, які вирішили поєднати сучасні мотиви та ретро-стиль.

Митці наче зруйнували столітню броню між уявленнями про різні стилі та змогли створити екстравагантний характерний інтер'єр, який диктує нові стандарти та правила у світі високого дизайну.

Втілила цю божевільну ідею в реальність креативна пара: містер Бейт, будівельник із власним бізнесом, і місіс Бейт, яка керує консультаційною компанією з ремонту та дизайну. Разом вони об'єднали свій багаторічний досвід та навички, пообіцявши створити щось унікальне. Їхній 18-й проєкт приніс неабияку славу та визнання.

Поєднання вражає / Фото Realestate

Стильна кухня / Фото Realestate

Лише за останній тиждень у доступних до продажу будинках побувало близько 100 груп по 2 – 3 особи кожна. Особливою для подружжя у будинку є вітальня з кріслами у стилі банкету, плюшевим килимом і стіною з каменю.

Особлива вітальня / Фото Realestate

Ми отримали стільки хороших відповідей і стільки людей звернулися до нас в інтернеті, сказавши, що вони були в захваті від дизайну та стилю. Це дуже сміливий дизайн, але людям сподобалося, як його представили,

– сказала місіс Бейт.

Жінка та дизайнерка за фахом каже, що це стало для неї справжнім викликом поєднати ретро-естетику та сучасні тренди. У регіоні чимало будівель відповідають вже класичному розслабленому пляжному стилю, тож цей вишуканий дім отримує чимало уваги і від місцевих.

Дім складно не помітити / Фото Realestate