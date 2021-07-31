Советы для гостиной: как сделать помещение стильным и удобным для всей семьи
31 июля 2021 , 17:43Читати новину українською
Источник:инстаграм Анны Петайкиной
Во время ремонта и оформления квартиры всегда возникает множество вопросов. Многие из них лучше продумать до того, как начинать работы.
Гостиная – место, которое является визитной карточкой вашего дома. Полезными советами для ее обустройства поделилась дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Что учесть при оформлении гостиной
- Если вы соединили кухню и гостиную, не используйте разные виды штор в этом помещении. Помните, что в едином пространстве должны быть одинаковые шторы.
- В кухне-гостиной используйте одно напольное покрытие. Сейчас популярны варианты с зонированием (например, плитка и ламинат). Такой вариант допускается лишь в том случае, если вы уверены, что сочетание не удешевит интерьер.
- Мебель в помещении должна быть разной. Гарнитуры, которые много лет были в моде, уже неактуальны. Миксуйте предметы из разных коллекций.
Разная мебель – это стильно и функционально / Фото pinterest
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- Кожаные и диваны и кресла – неудачный вариант для гостиной, ведь это помещение должно быть уютным и семейным. Выбирайте мягкие и приятные ткани.
- Если вы используете люстры над столом, они должны быть из одной коллекции или вовсе одинаковыми.
- В моде – восточные ковры. Но важно понимать, что этот элемент должен сочетаться с остальным текстилем в комнате.
- Если вам нужно сэкономить место, рассмотрите круглый стол-трансформер на одной ножке. Прямоугольные модели всегда занимают больше места.