Этого можно избежать, если обратиться к профессионалам. Но если вы решили делать ремонт самостоятельно, эти 10 лайфхаков вам точно понравятся. Ими поделилась дизайнер интерьера Катя Лошакова.
Интересно Покупка квартиры в Украине: какие налоги нужно платить в 2021 году
Очевидные вещи для дизайнера интерьера могут быть совершенно необычными для людей других сфер. Так оказалось с большинством этих маленьких лайфхаков,
– отметила Лошакова.
Что предусмотреть дома: лайфхаки
-
Мастер-выключатель
Предусмотрите единый выключатель у входа, который отключает свет во всей квартире. Такой же можно установить на розетки (важно: холодильник и WI-FI нужно исключить).
-
Один кран с проточной и питьевой водой
Дизайнер интерьера уточнила, что это функционально и удобно, ведь небольшой скрытый фильтр для воды намного лучше страшных бутылей.
-
Ручка входной двери с отпечатком пальца
Удивительное решение, которое показало свою эффективность во многих квартирах. Ключи можно больше не носить. Дополнительно, правда, лучше ставить замок для длительных поездок,
– добавила Катя Лошакова.
-
Беспроводная зарядка в столешнице прикроватной тумбы
Это удобно, ведь под ногами не будет никаких проводов.
-
Мелкая бытовая техника в шкафчиках с розетками
Для того чтобы не заставлять различными приборами рабочую поверхность, ее можно удобно разместить в шкафах, а для использования просто открывать дверки.
Современные технологии позволяют сделать жилье максимально функциональным / Фото Pixabay
Читайте Дорогой и стильный интерьер: 5 фишек для квартиры и дома
-
Датчик протечки воды
Он является частью системы "Умный дом" и управляется со смартфона. В случае обнаружении большого количества воды перекрывает трубы.
-
Розетки с USB-выходами
Этот вариант позволит напрямую заряжать любые гаджеты и очень просто реализуется.
-
Робот-пылесос
Об этом изобретении можно не говорить. Пока вас нет дома, он сделает уборку.
-
Сушильная машина
Это удобно, функционально и практично. Можно забыть о раскладных сушках посреди квартиры.
-
Датчики движения для ночной подсветки
Классное решение для ванной или коридоров. Делаете подсветку на уровне ног (можно под навесной мебелью) и ставите на нее датчики. Ночью яркий свет не слепит и всем комфортно,
– резюмировала дизайнер интерьера.