Недвижимость стоит более 20 миллионов злотых. Дом очень современный и роскошный, поэтому его решили назвали "праздником для глаз".

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Как выглядит одна из самых дорогих квартир в Польше

Жилая площадь пентхауса составляет почти 500 квадратных метров. Она расположена на 6 и 7 этажах здания.

Из окон и просторных террас открываются исключительно живописные виды. С одной стороны можно увидеть реку Вислу, Свентокшиский мост и культовую форму Национального стадиона. С другой – медные крыши церкви, а дальше – возрождены здания бывшей электростанции с атмосферным двориком, где сегодня бурлит ресторанно-кафе.

В квартире есть шесть спален, но новый владелец может использовать комнаты, как вздумается. К примеру, переоборудовать одну спальню в домашний офис. В собственности входит целых шесть паркомест в подземном гараже и три амбара.

Интерьер в основном в белом и светло-сером цвете / Фото Crystal House

Жители и их гости также могут гулять по внутреннему саду и отдыхать на террасе на крыше.

Кроме престижного и модного адреса, преимуществом дома очень выгодное расположение. Она расположена близко к центру, а рядом еще есть станция метро Centrum Nauki Kopernik.

В нескольких шагах расположен современный торговый центр Elektrownia Powiśle с магазинами, салонами красоты, ресторанами, спортзалами и другим.