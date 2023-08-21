Нерухомість коштує аж понад 20 мільйонів злотих. Помешкання дуже сучасне й розкішне, тож його вирішили назвали "святом для очей".

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Як виглядає одна з найдорожчих квартир в Польщі

Житлова площа пентхауса становить майже 500 метрів квадратних. Вона розташована на 6 і 7 поверхах будівлі.

З вікон і просторих терас відкриваються винятково мальовничі краєвиди. З одного боку можна побачити річку Віслу, Свєнтокшиський міст та культову форму Національного стадіону. З іншого – мідні дахи церкви, а далі – відроджені будівлі колишньої електростанції з атмосферним двориком, де сьогодні вирує ресторанно-кав'ярне життя.

У квартирі є шість спалень, але новий власник може використовувати кімнати, як заманеться. Наприклад, переоблаштувати одну спальню в домашній офіс. До власності входить цілих шість паркомісць у підземному гаражі та три комори.

Інтер'єр здебільшого в білому та світло-сірому кольорі / Фото Crystal House

Мешканці та їхні гості також можуть гуляти у внутрішньому саду та відпочивати на терасі, що на даху.

Окрім престижної та модної адреси, перевагою будинку є дуже вигідне розташування. Вона розміщена близько до центру, а поруч ще є станція метро Centrum Nauki Kopernik.

За кілька кроків розташований сучасний торговий центр Elektrownia Powiśle з магазинами, салонами краси, ресторанами, спортзалами тощо.