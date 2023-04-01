Кажется, что в 2023 году придумать что-то оригинальное сложно, однако этим создателям дизайна однозначно удалось это сделать. Делимся подборкой нетривиальных решений.
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