Кажется, что в 2023 году придумать что-то оригинальное сложно, однако этим создателям дизайна однозначно удалось это сделать. Делимся подборкой нетривиальных решений.

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