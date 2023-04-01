Здається, що у 2023 вигадати щось оригінальне складно, проте цим творцям дизайну однозначно вдалось це зробити. Ділимось добіркою нетривіальних рішень.
Цікаво Як перевірити забудовника в період воєнного стану: покрокова інструкція
Дизайнерські рішення, які вражають
Прозорий проєкт серед лісу вдалось реалізувати на всі 100: атмосфера у ванній кімнаті неймовірна у будь-яку пору
Фото Boredpanda
Жити серед природи: це можливо у цьому будиночку в Греції
Фото Boredpanda
Неймовірний будинок серед пустелі
Фото Boredpanda
Прийом колорблокінгу можна використовувати не лише для створення чудових образів, а й у плануванні дизайну квартири
Фото Boredpanda
Вражає не лише вид за вікном, але й мінімалістична ідея кімнати
Фото Boredpanda
Зона для відпочинку: дизайн спонукає до розслаблення та атмосферних вечорів
Фото Boredpanda
Здається, ми знайшли будинок для найкращого відпочинку
Фото Boredpanda
Надихаємось трендовими м'якими текстурами та теплими кольорами цього сезону
Фото Boredpanda