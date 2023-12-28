Кухня без панелей: три замечательные альтернативы традиционному дизайну

Традиционно, на каждой домашней кухне должна быть задняя панель, предназначенная для защиты от брызг и пятен во время приготовления пищи. Однако в современных идеях дизайна эксперты предлагают более интересные варианты.

Итак, нужны ли декоративные панели на наших кухнях? Краткий ответ экспертов: нет, конечно нет, но это не означает, что они полностью исчезли. Их просто капитально обновили. Существует много эстетически красивых способов "защитить" стены и поверхности, не ограничиваясь привычным покрытием.

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Используйте специальную краску

Зеленая кухня с визуально выделенной задней панелью / Фото Plain English

Другой цвет или тип покрытия является прекрасной альтернативой традиционной задней панели. Тем более, есть специальные краски для стен, которые можно легко мыть. Это будет не только красиво, но и практично.

"Существуют альтернативы обычной стальной, стеклянной или кафельной панели. Для минималистского вида простейшим решением является покрасить моющуюся полоску или панель краской за столешницей и плитой", – говорит британский дизайнер Мерлин Райт.

Выберите вариант лакированной кирпичной стены

Современная деревенская кухня с кирпичной стеной.

Задние панели не выходят из моды, но есть революция в способе отделки этой зоны. Простая облицовка кафелем позади плиты может показаться старомодным и неуместным вариантом для современных кухонь.

"Я бы избегала слишком большого количества маленьких блестящих плиток, которые модны, а выбрала бы что-то нейтральное и вневременное. Например, можно оставить стену необработанной и покрыть ее смывающимся матовым лаком", – посоветовала дизайнер Хелен Паркер.

Обклейте рабочую зону обоями

Кухня с узорными цветочными обоями / Фото Sanderson

Не каждый задумается о выборе обоев для своей кухни, но они универсальны и очень красивы (при условии, что покрыты прозрачным лаком). Их хорошо использовать в грязных уголках кухни, так как потом можно просто вытереть.